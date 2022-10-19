За словами Маска, на витратах його компанія SpaceX щомісячно втрачає близько $20 мільйонів, втім, попри все, продовжить це робити.

Ілон Маск заявив, що роботу близько 11 000 із 25 тисяч терміналів космічного інтернету Starlink в Україні оплачують або частково оплачують кілька іноземних країн, організацій та приватних осіб. Решту його компанія SpaceX обслуговує своїм коштом.

Відповідаючи на коментарі у Twitter, бізнесмен зазначив, що SpaceX щомісячно втрачає $20 млн на обслуговуванні частини пристроїв супутникового інтернету в Україні.

Компанія SpaceX втрачає близько $20 млн на місяць через неоплачені послуги та витрати, пов’язані з посиленням заходів безпеки для захисту від кібервійни. Але ми продовжимо це робити (зітхає) – написав він. Відео дня

Бізнесмен зазначив, що послуги Starlink не отримали жодного фінансування від Міністерства оборони США – принаймні, поки що. Напередодні повідомлялось, що у Пентагоні обдумують фінансування Starlink в Україні після відповідного звернення від Маска.

Starlink, Ілон Маск та війна в Україні: контекст

Щонайменше 20 тисяч супутникових одиниць Starlink було передано Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ в лютому цього року.

Минулого тижня компанія Ілона Маска звернулася до Пентагону з проханням взяти на себе фінансування роботи комплексів Starlink в Україні, від яких залежить зв'язок українських військових у зоні бойових дій. За твердженнями SpaceX, на це фінансування знадобиться понад $120 млн до кінця цього року і ще близько $400 млн на наступні 12 місяців.

Втім, буквально наступного дня мільярдер заявив, що компанія все-таки продовжить фінансування Starlink в Україні: "Чорт з ним... незважаючи на те, що Starlink все ще втрачає гроші, а інші компанії отримують мільярди доларів платників податків, ми просто будемо продовжувати безкоштовно фінансувати уряд України", – заявив він.

Згодом мільярдер повідомив, що Росія намагається "вбити" Starlink в Україні. Попри те, що для захисту "старлінку" було направлено величезні ресурси, він "все одно може померти", наголосив він.

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