Адвокати на нинішньому засіданні планували просити змінити запобіжний захід на непов'язаний з перебуванням під вартою.

Шевченківський районний суд міста Києва переніс засідання з розгляду клопотання сторони захисту про зміну запобіжного заходу бізнесмену Ігорю Коломойському.

Як передає кореспондент УНІАН, про розгляд такого клопотання сторона захисту просила у звʼязку з погіршенням стану здоровʼя Коломойського.

Водночас суддя під час засідання, яке розпочося зі значним запізненням, оголосила, що в судове засідання не з'явився прокурор. До початку судового розгляду надійшло клопотання про залишення без розгляду клопотання сторони захисту. Самого Коломойського до судової зали теж не доставили.

Адвокат Коломойського Олександр Лисак зауважив, що клопотання сторони обвинувачення та додатки до нього не містять електронного цифрового підпису особи, яка направляла відповідне клопотання.

Крім того, він додав, що посилання прокурора на залишення без розгляду клопотання "не базується на матеріалах, які подані стороною захисту".

Так, Лисак попросив про відкладення судового засідання у зв'язку з неявкою прокурора.

Судом вирішено було відкласти розгляд клопотання захисників Коломойського на 10 листопада.

У коментарі журналістам після засідання адвокат Коломойського Олег Пушкар зауважив, що труднощів із доставленням їхнього підзахисного до суду немає.

"Щодо неявки прокурора, я думаю, що за цим клоптанням про нібито нерозгляд цього клопотання криються геть інші причини, про які ми можемо повідомити у наступному судовому засіданні", - сказав він.

Водночас Лисак зазначив, що коли розглядаються клопотання сторони обвинувачення, то засідання починаються своєчасно і за участі прокурора. "Тільки клопотання сторони захисту - ні прокурора сьогодні немає, немає нашого підзахисного. Це ненормальне явище", - наголосив він.

Адвокат також підкреслив, що у їхньому розпорядженні є документи від Служби безпеки України, згідно з якими забезпечити Коломойського необхідним медичним обстеженням неможливо.

"Серед нас сьогодні є лікуючий лікар Ігорія Валерійовича, який приїхав з Дніпра, щоб надати свої консультативні поради. Але ми бачимо: підзахисного немає, прокурора немає", - сказав Лисак.

Він додав, що неявка прокурора була неповажною, тож на наступному засіданні адвокати перевірять, чому він був відсутній.

"Ненадання належної медичної допомоги - стаття 3-я Конвенції починає працювати. І тут виникає логічне запитання: кому це потрібно взагалі", - підсумував Лисак.

Пушкар також нагадав, що раніше судовими ухвалами було постановлено негайно забезпечити обстеження та надання медичної допомоги Коломойському.

Адвокати на нинішньому засіданні планували просити змінити запобіжний захід на непов'язаний з перебуванням під вартою, зокрема на домашній арешт.

"Якщо не можна надати або забезпечити належне медичне обстеження, або належну медичну допомогу, - таке можна зробити в умовах домашнього арешту", - сказав Лисак.

Справа Коломойського - що треба знати

Нагадаємо, у вересні Коломойському повідомили про підозру за двома статтями. Йому інкримінують шахрайство та легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом. Під час розгляду справи суд обрав Коломойському запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю застави в 509 млн грн (зараз розмір застави збільшено до 3,9 мільярда гривень).

6 жовтня Київський апеляційний суд відмовив адвокатам Коломойського, які просили зменшити розмір застави до початкового рівня.

21 жовтня Олександр Лисак повідомив, що під час перебування в ізоляторі тимчасового тримання Коломойський "має серйозні проблеми" з доступом до медичної допомоги.

24 жовтня суд відмовився замінити Коломойському утримання під вартою на домашній арешт. Водночас, суд зобов'язав керівника відділу забезпечення досудового слідства Служби безпеки України та державної установи Центр охорони здоров'я державної кримінальної виконавчої служби України у Києві та області невідкладно забезпечити проведення повного медичного обстеження Коломойському з метою встановлення, чи може він за станом здоров'я перебувати в умовах слідчого ізолятора без надання спеціалізованої медичної допомоги.

27 жовтня Шевченківський районний суд міста Києва продовжив термін утримання під вартою для бізнесмена Ігоря Коломойського до 2 грудня з альтернативною визначення застави в 3,9 млрд гривень.