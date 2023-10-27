Адвокати заявили, що апеляційна скарга на це рішення суду буде подана у понеділок, 30 жовтня.

Шевченківський районний суд міста Києва продовжив строк тримання під вартою для бізнесмена Ігоря Коломойського до 2 грудня з альтернативною визначення застави в 3,9 млрд гривень.

Як передає кореспондент УНІАН, ухвалу суду оголосила суддя Олена Мєлєшак. Таким чином, суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення. Попередній термін тримання під вартою мав завершитися 31 жовтня.

Що вирішив суд

"Продовжити строк тримання під вартою підозрюваного Коломойського Ігоря Валерійовича в межах строку досудового розслідування до 2 грудня 2023 року включно. Визначити підозрюваному Коломойському Ігорю Валерійовичу заставу в розмірі 1 мільйон 450 тисяч прожиткових мінімумів для працездатних осіб", - повідомила суддя.

Також суд вирішив, що у випадку внесення застави, Коломойський повинен буде дотримуватися низки обов'язків, а саме: прибувати на виклик детектива, прокурора, слідчого судді та суду за першого виклику, не відлучатись від місця проживання без дозволу детектива, прокурора чи слідчого судді, повідомляти про зміну місця проживання.

Також здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорти для виїзду за кордон чи інший документ, що дозволяє виїзд за межі України.

Крім того, суд зобов'язав керівника ізолятора тимчасового тримання СБУ забезпечити дотримання прав Коломойського шляхом невідкладного забезпечення проведення повного медичного обстеження, забезпечити надання належної медичної допомоги і лікування у відповідності до лікарського висновку.

При цьому, суд залишив без задоволення п'ять клопотань про особисте взяття Коломойського на поруки.

Позиція обвинувачення

Прокурор Офісу генерального прокурора Сергій Дем'янчук, який представляє сторону обвинувачення під час судового засідання зазначив, що продовжують існувати встановлені ризики при застосуванні запобіжного заходу.

За його словами, йдеться про ризик переховування від органів досудового розслідування та суду, ризик знищення, схову чи спотворення документів і ризик незаконного впливу на свідка і іншого підозрюваного у кримінальному провадженні.

Позиція сторони захисту

Водночас, сторона захисту, і зокрема адвокат Олег Пушкар наголосив, що ризики стороною обвинувачення не доведені. У зв'язку з цим, захисники не вбачали жодних підстав продовжувати терміни тримання під вартою Коломойського.

Як сказав Пушкар, немає критерію обґрунтованості підозри, немає жодних слідчих дій, які би довели, що з 2 вересня існують якісь нові ризики чи докази причетності Коломойського до інкримінованих кримінальних порушень.

Адвокат Олександр Лисак наголосив, що в рамках кримінального провадження будь-яких доказів на підтвердження обґрунтованості підозри у матеріалах справи немає.

Лисак пояснив, що мета застосування запобіжного заходу - це виконання процесуальних обов'язків та запобігання ризику. Він також прокоментував твердження прокурора, що існує ризик того, що Коломойський може переховуватися.

"Ігор Валерійович з 2019 року перебуває в Україні. Знаючи, що проводиться розслідування по "Привату" - ми завжди з'являлись для допитів. Надаємо вичерпні показання і ніяких перешкод для цього немає", - сказав Лисак.

Адвокат нагадав, що з України просто так виїхати ніхто не може, бо діє військовий стан.

Лисак заявив про зацікавленість Коломойського та сторони захисту, аби слідство працювало. Він додав, що не було жодного впливу і тиску на свідків.

Як сказав адвокат, некоректно вважати, що Коломойський може впливати на державну установу "Приватбанк", яка може не надати документи з фінансових операцій. Раніше не було встановлено відсутність якихось документів.

Адвокат Олександр Лисак також додав, що апеляційна скарга на це рішення суду буде подана у понеділок, 30 жовтня.

Лисак зазначив, що поки сторона захисту готуватиме апеляцію, сторона обвинувачення - клопотання про продовження строків досудового розслідування. "Ми зараз з колегою міркуємо, який строк вони визначать - півроку, 8 чи 10 місяців. Після того вони знову будуть звертатися з клопотанням про продовження строку тримання під вартою. Це хронологія, яка передбачається у цьому провадженні у найближчий місяць, у листопаді", - сказав Лисак.

Він переконаний, що справа буде розслідуватися більше, ніж 12 місяців. "Те, що почули і побачили, від себе скажу так: ця справа буде розслідуватися більше, ніж 12 місяців. А граничний строк - 12 місяців. Сумніву ніякого немає. Єдина мета - навіщо людину тримати під вартою?", - сказав Лисак.

Адвокат Олег Пушкар зазначив, що матеріали справи жодним чином не змінюються, жодного нового доказу чи слідчої дії не долучено. "А не долучено чому? Тому що їх не існує. Жодних нових доказів щодо причетності Коломойського у вчиненні інкримінованих правопорушень не існує", - наголосив Пушкар.

"Дуже скоро це усе почне відкручуватися в іншу сторону. Тому, коли Національний банк України підтвердить, коли "Приватбанк" підтвердить, що немає жодним чином недостачі на 6 млрд гривень... Коли нададуть відповідну інформацію, прокурору буде дуже важко пояснити той факт, звідки взялася неіснуюча типу невнесена готівка", - сказав адвокат.

Лисак також повідомив, що в частині рішення суду про медичне обстеження Коломойського захист звертатиметься за роз'ясненням.

Адвокат Олег Пушкар додав, що сторона захисту продовжить звертатися із клопотаннями з метою забезпечення належного і максимального комплексного обстеження Коломойського.

Справа Коломойського - останні новини

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня СБУ повідомила Ігорю Коломойському про підозру за двома статтями: шахрайство та легалізація майна, одержаного злочинним шляхом. Суд обрав бізнесменові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 509 млн грн. Згодом розмір застави був збільшений до 3,9 мільярдів гривень.

Бізнесмена звинувачують у заволодінні 5,8 млрд грн в 2013-2014 за допомогою співробітників "ПриватБанку", засновником і акціонером якого він був.

6 жовтня Київський апеляційний суд відмовив адвокатам Коломойського, які просили зменшити розмір застави до початкового рівня. 24 жовтня відмовився замінити Коломойському утримання під вартою на домашній арешт.

21 жовтня Олександр Лисак повідомив, що під час перебування в ізоляторі тимчасового тримання Коломойський "має серйозні проблеми" з доступом до медичної допомоги.

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