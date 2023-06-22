Адміністративна справа стосувалась можливого невиконання батьківських обов’язків.

У Чернігові суд закрив адміністративну справу щодо невиконання батьківських обов’язків найстаршою матір’ю України Валентиною Підвербною. Як повідомив УНІАН адвокат жінки Андрій Котенок, відповідне рішення сьогодні ухвалив Новозаводський районний суд Чернігова.

"Справу закрито за відсутності складу адміністративного правопорушення", - зазначив захисник.

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Учора Новозаводський райсуд закрив ще одну адміністративну справу щодо Підвербної – про вчинення домашнього насильства. Суд не отримав доказів щодо насильства над дівчинкою, і складений протокол закрили за відсутністю складу правопорушення. Справу розглядали в закритому режимі. На засіданні була присутня донька Анна-Марія Підвербна у супроводі психологині та класної керівниці. Дівчинка зараз перебуває у центрі соціально-психологічної реабілітації у селі Хмільниця поблизу Чернігова.

У соціальних мережах чернігівців дещо здивувало це рішення, оскільки чимало жителів міста спостерігали іншу картину стосунків на вулиці за участі найстаршої матері і її доньки. Водночас прозвучали припущення, що хтось впливав на дівчинку, яка повідомила про насильство з боку матері та ймовірність доведення до самогубства.

Цього тижня також має відбутися підготовче засідання щодо судового розгляду справи про відібрання дочки у Підвербної.

Скандал довкола найстаршої матері України Валентини Підвербної та її доньки

Підвербна стала матір’ю у 2011 році після штучного запліднення. На той момент жінці було 66 років. Вона народила дочку Анну-Марію.

Мати виховує доньку сама. Жителі Чернігова у соцмережах розповідали про неадекватне ставлення літньої жінки до дівчинки: постійний крик та лайку можна почути навіть в громадському транспорті, на вулиці.

У квітні цього року Анна-Марія зробила допис у соціальній мережі про те, що мати чинить на неї тиск фізично та психологічно - "б’є, дряпає, цькує, забороняє митися і хоче довести до самогубства".

Наступного дня виконавчий комітет Чернігівської міськради ухвалив рішення вилучити дитину у матері, дівчинку помістили до обласної дитячої лікарні. Потім перевели до центру соціально-психологічної реабілітації.

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