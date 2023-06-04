12-річна Анна Підвербна, донька найстаршої матері України 78-річної Валентини Підвербної, не хоче повертатися до матері. У своєму Instagram дитина написала, що хоче "спробувати нормального життя".
Ання запитала у своїх підписників, чи знають вони, коли відбудеться слухання у її справі. Нагадаємо, на суді розглядатиметься питання перебування дитини з матір'ю Валентиною.
"Скажіть мені, будь ласка, хто-небудь, що з судом, а то здається, що справа стоїть. Мені хочеться спробувати того нормального життя і більше ніколи не повертатися до того, яке навіть нормальним життям не назвеш", — пише дівчинка.
Скандал довкола найстаршої матері України Підвербної
Навесні довкола найстаршої матері України Валентини Підвербної розгорівся неабиякий скандал: її 12-річна донька поскаржилася на знущання матері, та нібито її била, рвала на ній одяг й забороняла прибирати вдома.
Виконком Чернігівської міськради ухвалив рішення негайно забрати доньку у 78-річної матері через загрозу життю дитини та неналежні умови її проживання.
Валентина переконана, що на її дитину хтось чинить вплив, після чого, мовляв, Анна-Марія й публікує пости зі скаргами на неї.
Підвербна народила Анну-Марію у 2011 році після штучного запліднення. На той момент жінці було 66 років.