Дитина, судячи з її дописів, не хоче повертатися до матері.

12-річна Анна Підвербна, донька найстаршої матері України 78-річної Валентини Підвербної, не хоче повертатися до матері. У своєму Instagram дитина написала, що хоче "спробувати нормального життя".

Ання запитала у своїх підписників, чи знають вони, коли відбудеться слухання у її справі. Нагадаємо, на суді розглядатиметься питання перебування дитини з матір'ю Валентиною.

"Скажіть мені, будь ласка, хто-небудь, що з судом, а то здається, що справа стоїть. Мені хочеться спробувати того нормального життя і більше ніколи не повертатися до того, яке навіть нормальним життям не назвеш", — пише дівчинка.

Відео дня

Скандал довкола найстаршої матері України Підвербної

Навесні довкола найстаршої матері України Валентини Підвербної розгорівся неабиякий скандал: її 12-річна донька поскаржилася на знущання матері, та нібито її била, рвала на ній одяг й забороняла прибирати вдома.

Виконком Чернігівської міськради ухвалив рішення негайно забрати доньку у 78-річної матері через загрозу життю дитини та неналежні умови її проживання.

Валентина переконана, що на її дитину хтось чинить вплив, після чого, мовляв, Анна-Марія й публікує пости зі скаргами на неї.

Підвербна народила Анну-Марію у 2011 році після штучного запліднення. На той момент жінці було 66 років.

Вас також можуть зацікавити новини: