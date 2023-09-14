Більшість прочан приїздять з Ізраїля, США та європейських країн.

До міста Умань Черкаської області, де завтра починається святкування Рош га-Шана (юдейського Нового року), прибули вже близько 22 тисяч паломників. Про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець в ефірі телемарафону.

"Станом на 08:00 близько 22 тисяч вже прибули. І сьогодні ще буде активний день їхнього прибуття", - зазначив Табурець.

Він додав, що протягом минулих років середньостатистичний показник відвідувань Умані складав 25-30 тисяч паломників.

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Голова ОВА уточнив, що святкування цьогоріч триватиме з 15 по 18 вересня.

За словами посадовця, сьогоднішній день покаже загальну кількість паломників, які прибули цьогоріч до Умані.

Табурець акцентував на тому, що Україна попереджала про дуже високі ризики, які існують у зв’язку з війною.

"Вони (прочани-хасиди – УНІАН) добре обізнані, що у нас – повноцінна війна. Не дивлячись на це, вони всі налаштовані у будь-якому разі їхати, адже, за їхніми твердженнями, вони перебувають у стані війни не один рік… Мається на увазі, в першу чергу, Ізраїль", - сказав Табурець.

За його інформацією, більшість прочан прибуває з Ізраїля, США та європейських країн.

У Міністерстві внутрішніх справ України повідомляють, що в Умані у зв’язку з святкуваннями Рош га-Шана усі необхідні служби працюють у посиленому режимі. До міста прибула також поліція Ізраїля, яка спільно з українськими поліцейськими нестиме службу в місцях паломництва хасидів.

У МВС зазначають, що за добу державний кордон в пунктах пропуску перетнули 8 тис. 726 паломників-хасидів. Загалом очікується прибуття близько 30 тис. паломників.

Також в Умані на період з 12 по 19 вересня розгорнуто зведений загін ГУ ДСНС України у Черкаській області, залучено пересувний пункт управління ДСНС, тактичний пожежний робот, кінологічний розрахунок та розрахунок на спеціальній машині радіаційної та хімічної розвідки.

У місцях масового скупчення паломників здійснюється цілодобове чергування на 7 постах. Додатково залучено піші патрулі ДСНС.

Святкування Рош га-Шана цьогоріч в Умані – деталі

На початку вересня президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з прем’єр-міністром Держави Ізраїль Беньяміном Нетаньягу запропонував спільно посилити безпеку в Україні, бо близько 50 тисяч паломників хочуть приїхати до Умані на святкування Рош га-Шана.

Зеленський зазначав, що нині в місцях паломництва в Умані бомбосховища можуть вмістити лише близько 11 тис. осіб. При цьому в умовах повномасштабної агресії Росії та постійної загрози ударів російськими ракетами та іранськими дронами паломництво цьогоріч супроводжуватиметься високими безпековими ризиками. Було обговорено можливість відправлення до місць паломництва додаткових сил поліції Ізраїлю.

13 вересня у Центрі протидії дезінформації заявили, що російські окупанти почали розганяти фейк про нібито підготовку "київським режимом" теракту в Умані, щоб створити собі інфоалібі для майбутніх терактів в Україні.

В Умані запроваджено певні обмеження на період паломництва хасидів. Зокрема, з 11 до 21 вересня діє особливий режим в’їзду та виїзду, пересування громадян містом. Буде заборонений в’їзд в Умань трьома автошляхами, а на інших діятимуть контрольно-пропускні пункти.

В мікрорайоні паломництва заборонено продаж і використання піротехнічних засобів, інших вибухових речовин, що створюють шумовий ефект, а також продаж пневматичної зброї та іграшок, що імітують зброю. Також діє заборона на продаж алкогольних напоїв і речовин.

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