З понеділка буде встановлений особливий режим пересування громадян містом.

На період паломництва хасидів в Умані на святкування юдейського нового року Рош га-Шана запроваджені обмеження задля безпеки.

Про це повідомляє поліція Черкаської області. Зокрема, з 11 до 21 вересня буде встановлений особливий режим в’їзду та виїзду, пересування громадян містом. Буде заборонений в’їзд в Умань трьома автошляхами, а на інших діятимуть контрольно-пропускні пункти.

Також обмежено рух транспорту по місту в мікрорайоні паломництва.

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В мікрорайоні паломництва заборонено: продаж і використання піротехнічних засобів, інших вибухових речовин, що створюють шумовий ефект, а також продаж пневматичної зброї та іграшок, що імітують зброю.

Також діє заборона на продаж алкогольних напоїв і речовин, вироблених на спиртовій основі (за винятком лікарських засобів, дозволених до застосування та включених до Державного реєстру лікарських засобів, та дезінфекційних засобів). Ці заборони діятимуть до 22 вересня.

Важливі новини Умані - сьогодні це варто знати

Раніше міська голова Умані Ірина Плетньова повідомляла, що з 11 до 21 вересня забороняється вʼїзд транспортних засобів, зокрема:

з дороги М-30 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знамʼянка - Луганськ - Ізварине до м. Умань на вул. Деревʼянка (база товариства з обмеженою відповідальністю "Стандарт Будівельний");

вʼїзд з дороги М-30 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знамʼянка - Луганськ - Ізварине до м. Умань на вул. Каштанову;

вʼїзд з с. Родниківка до м. Умань на вул. Павлова.

Також забезпечується рух транспортних засобів з посиленим контрольно-пропускним режимом вʼїзд з дороги М-05 Київ-Одеса до м. Умань, на вул. Визволителів для вʼїзду лише паломників-хасидів.

Дуже багато містян під постом висловлюють обурення такими обмеженнями в пересуванні.

Як писав УНІАН, президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з прем’єр-міністром Держави Ізраїль Беньяміном Нетаньягу запропонував спільно посилити безпеку в Україні, бо близько 50 тисяч паломників хочуть приїхати до Умані.

Зеленський зазначав, що нині в місцях паломництва в Умані бомбосховища можуть вмістити лише близько 11 тис. осіб. При цьому в умовах повномасштабної агресії Росії та постійної загрози ударів російськими ракетами та іранськими дронами паломництво цьогоріч супроводжуватиметься високими безпековими ризиками.

Було обговорено можливість відправлення до місць паломництва додаткових сил поліції Ізраїлю.

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