В Умані бомбосховища можуть вмістити лише близько 11 тис. осіб.

Президент України Володимир Зеленський пропонує Ізраїлю спільно посилити безпеку в Україні, бо близько 50 тисяч паломників хочуть приїхати до Умані.

Про це йдеться на сайті глави держави за підсумками телефонної розмови Зеленського з прем’єр-міністром Держави Ізраїль Біньяміном Нетаньягу.

Зокрема, президент відзначив важливість підтримки з боку Ізраїлю суверенітету й територіальної цілісності України. Зеленський подякував за надання прихистку громадянам України, які виїхали до Ізраїлю внаслідок повномасштабної російської агресії. Було відзначено відновлення для них безкоштовного медичного страхування в Ізраїлі.

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Також, сторони обговорили можливі шляхи підтримки України з боку Ізраїлю в протидії вторгненню Росії.

Крім того, глава держави окремо порушив питання збільшення кількості відмов громадянам України у в’їзді до Ізраїлю в умовах дії безвізового режиму між двома країнами й наголосив на необхідності виправлення цієї ситуації.

При цьому, з огляду на наближення єврейського Нового року – Рош га-Шана – та очікуваного масового прибуття паломників-хасидів до Умані, було обговорено шляхи забезпечення їхньої безпеки.

"Україна завжди з теплотою й гостинністю приймає паломників і відповідає за їхню безпеку", – зазначив Зеленський.

У зв'язку з цим, за оцінками ізраїльської сторони, цьогоріч до Умані може прибути близько 50 тис. паломників-хасидів.

Зеленським було наголошено, що нині в місцях паломництва в Умані бомбосховища можуть вмістити лише близько 11 тис. осіб. При цьому в умовах повномасштабної агресії Росії та постійної загрози ударів російськими ракетами та іранськими дронами паломництво цьогоріч супроводжуватиметься високими безпековими ризиками.

"Це безпековий виклик, який потребує невідкладного спільного реагування", – наголосив президент.

Окремо було обговорено можливість відправлення до місць паломництва додаткових сил поліції Ізраїлю. Також відбувся обмін думками щодо взаємодії України та Ізраїлю на міжнародній арені.

Відносини між Україною та Ізраїлем

Україна може призупинити дію безвізового режиму з Ізраїлем.

Минулої осені, незважаючи на застереження української влади, на святкування Рош ха-Шана в Умань приїхали близько 23 тисяч паломників-хасидів. Цього року їх очікується ще більше. Нещодавно в Ужгороді відбулася зустріч українських дипломатів, на якій зокрема обговорювалося питання можливого призупинення туристичного безвізу з Ізраїлем саме через це.

Восени 2022 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Україна відправить Ізраїлю офіційну ноту з проханням невідкладно надати системи протиповітряної оборони.

Водночас, на той момент прем'єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід повідомив, що його країна не постачатиме в Україну озброєння.

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