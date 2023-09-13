Українців закликають не піддаватися на ворожі маніпуляції та реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Російські окупанти почали розганяти фейк про нібито підготовку "київським режимом" теракту в Умані. Так ворог намагається створити собі інфоалібі для майбутніх терактів в Україні.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації. Зазначається, що 15 вересня в Умані зберуться десятки тисяч прочан-хасидів для святкування Рош га-Шана.

"За словами пропагандистів, після теракту українська сторона начебто планує звинуватити росію у "злочинах проти людяності", – йдеться у повідомленні.

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Українців закликають не піддаватися на ворожі маніпуляції, реагувати на сигнали повітряної тривоги, дотримуватися правил безпеки й довіряти лише джерелам верифікованої інформації.

"Поширюючи подібні фейки, ворог намагається створити собі інфоалібі для майбутніх терактів на території України", – наголосили в ЦПД.

Фейки РФ про Україну

Днями російська пропаганда зганьбилася черговим фейком про очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова, якого до цього неодноразово "ховала". За версією росіян, в Буданова нібито є британський паспорт, який йому вручив особисто Борис Джонсон.

Раніше росіяни запустили новий фейк про "українця-націоналіста", який разом із трампістами "штурмував" Капітолій у Вашингтоні у січні 2021 року.

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