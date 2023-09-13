Російські окупанти почали розганяти фейк про нібито підготовку "київським режимом" теракту в Умані. Так ворог намагається створити собі інфоалібі для майбутніх терактів в Україні.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації. Зазначається, що 15 вересня в Умані зберуться десятки тисяч прочан-хасидів для святкування Рош га-Шана.
"За словами пропагандистів, після теракту українська сторона начебто планує звинуватити росію у "злочинах проти людяності", – йдеться у повідомленні.
Українців закликають не піддаватися на ворожі маніпуляції, реагувати на сигнали повітряної тривоги, дотримуватися правил безпеки й довіряти лише джерелам верифікованої інформації.
"Поширюючи подібні фейки, ворог намагається створити собі інфоалібі для майбутніх терактів на території України", – наголосили в ЦПД.
Фейки РФ про Україну
Днями російська пропаганда зганьбилася черговим фейком про очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова, якого до цього неодноразово "ховала". За версією росіян, в Буданова нібито є британський паспорт, який йому вручив особисто Борис Джонсон.
Раніше росіяни запустили новий фейк про "українця-націоналіста", який разом із трампістами "штурмував" Капітолій у Вашингтоні у січні 2021 року.
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