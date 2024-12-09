Указ президента Порошенка про символіку служби скасовано.

Указом президента України Володимира Зеленського засновано емблему і прапор Служби зовнішньої розвідки України.

В указі №838/2024 опубліковано опис і малюнок емблеми - графітово-сірий рівносторонній хрест із розбіжними сторонами, облямований срібними пружками. У центрі хреста - синій круглий медальйон із зображенням Знака Княжої Держави Володимира Великого:

"Медальйон має дві срібні пружки, між якими на графітово-сірому тлі міститься напис по колу "OMNIA VINCIT VERITAS" ("ІСТИНА ПЕРЕМАГАЄ ВСЕ") і декоративна крапка. Зображення Знака Княжої Держави Володимира Великого, стріл, ключа, а також літери напису і крапка - золоті".

Зазначається, що зображення емблеми та прапора СЗР можуть відтворюватися на друкованій, рекламно-інформаційній і сувенірній продукції, у кіно-, відео- та фотоматеріалах, що видаються Службою зовнішньої розвідки, а також в інших випадках за рішенням її очільника.

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Указ президента № 27/2019 "Про символіку Служби зовнішньої розвідки України", який був підписаний Петром Порошенком, визнано таким, що втратив чинність. Попередня емблема мала вигляд рівностороннього золотого лілейного хреста, поверх якого вміщено малий Державний Герб. Під емблемою півколом розміщено золоту девізну стрічку з написом "OMNIA VINCIT VERITAS".

Служба зовнішньої розвідки

Нагадаємо, головою Служби зовнішньої розвідки України є генерал-лейтенант Олег Іващенко.

Як повідомляв УНІАН, 2 жовтня цього року президент звільнив Олега Луговського з посади заступника голови СЗР та призначив його першим заступником. Місце Олега Сінайка, який обіймав посаду заступника очільника служби, зайняв Геннадій Богач.

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