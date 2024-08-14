У Білорусі громадянам України загрожують вилучення особистих телефонів й аналіз соцмереж, зазначили у Службі зовнішньої розвідки нашої держави.

Триває війна в Україні, і Служба зовнішньої розвідки закликає утримуватися від подорожі до Білорусі, яка підтримує Російську Федерацію, що розв’язала збройну агресію проти України.

Про це йдеться в повідомленні СЗРУ. Зазначається, що є ризики, які мають менший масштаб у порівнянні з РФ, але також можуть загрожувати безпеці та життю громадян України. Сказано, що громадяни України на території Білорусі, як і у РФ, піддаються прискіпливій увазі з боку спеціальних служб та поліції.

В повідомленні зазначається, що українці можуть в’їхати на територію Білорусі через інші країни, які межують з РБ, окрім України. Зазначається, що після прибуття громадяни України будуть піддані фільтраційним заходам (опитування про мету приїзду, особисті дані, політичні погляди).

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"Особисті телефони вилучаються для більш поглибленого аналізу - їх підключають до спеціалізованого "криміналістичного софту" для того, щоб вилучити інформацію з Telegram, Signal, WhatsApp та інших месенджерів. Навіть видалені діалоги чи окремі повідомлення відновлюються. На цьому етапі є ризик бути затриманим, адже трактування отриманої інформації з телефона може бути непередбачуваним і нести за собою відповідальність у вигляді позбавлення волі", - зазначають у СЗРУ.

Також сказано, що може бути до громадян України застосована депортація. "За наявності інформування чи передачі даних, що для білоруської влади є чутливими, трапляються випадки депортації з країни чи звинувачення, які тягнуть за собою кримінальну відповідальність за статтею про екстремізм", - повідомляє розвідка.

В СЗРУ інформують, що на території Білорусі діє Консульський відділ Посольства України в Республіці Білорусь, до якого можуть звернутися громадяни України. "Пам’ятайте, що ухвалюючи рішення про поїздку на територію Білорусі, ваші права можуть бути порушені у будь-який момент", - попереджає розвідка.

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Як повідомляв УНІАН, МЗС Білорусі викликало тимчасову повірену у справах України Ольгу Тимуш й заявило їй, що країна може порушити питання про "доцільність подальшої присутності" в Мінську диппредставництва України. Це відбулося на тлі заяв самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про нібито зафіксовані українські безпілотники у повітряному просторі країни.

У відповідь Україна закликає Білорусь не нагнітати ситуацію у двосторонніх відносинах. Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, коментуючи погрози білорусів закрити українське посольство у Мінську, зазначив, що білоруська сторона відома багатьма заявами, на які не варто реагувати. При цьому підкреслив, що створення "уявних загроз" з боку України, яким би інтенсивним воно не було, не робить ці загрози більш реальними. МЗС України закликало не нагнітати антиукраїнські настрої і не створювати враження якихось загроз, яких немає.

Білорусь відправила своїх ракетників і артилеристів у Росію на тренування. Міноборони Білорусі зазначило, що вони відбувають на полігон Російської Федерації для відпрацювання питань бойового застосування.

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