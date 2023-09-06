Суд продовжив запобіжний захід без права на заставу.

Святошинський районний суд Києва продовжив запобіжний захід судді Олексію Тандиру, який вчинив ДТП і збив нацгвардійця Вадима Бондаренка насмерть.

Про це повідомляє "Суспільне". За рішенням суду, Тандир, який у стані алкогольного сп'яніння 26 травня в Києві вчинив ДТП, перебуватиме під вартою до 4 листопада без права на заставу.

В повідомленні "Суспільного" сказано, що 5 вересня дружина загиблого нацгвардійця Вадима Бондаренка Анна звернулася до суду з цивільним позовом щодо матеріального відшкодування через загибель її чоловіка. Потерпіла сторона попросила суд стягнути з Тандира 40 мільйонів доларів США. Ці гроші підуть на навчання трьох дітей Вадима, а також на їхнє проживання.

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Адвокати Тандира наголосили, що, на їхню думку, ця сума є занадто великою. Крім того, вони нагадали, що раніше родина обвинуваченого надсилала Анні Бондаренко фінансову допомогу, але вона повернула гроші.

Прокурор Михайло Доманіцький наголосив, якщо суд послабить запобіжний захід Тандиру і відпустить його з-під варти, як цього хотіли адвокати, то можливі ризики переховування, впливу на свідків, знищення і спотворення доказів.

Адвокат Юрченко зазначав в суді, що його клієнт не буде переховуватися, бо в нього на утриманні дружина, двоє неповнолітніх дітей, а також батьки похилого віку. Він зазначав, що Тандир не може виїхати за межі України.

Адвокати клопотали про цілодобовий домашній арешт із носінням браслету, але суд вирішив продовжити до 4 листопада тримання Тандира під вартою. А розгляд справи фактично відбудеться 14 вересня.

Суддя Тандир вбив нацгвардійця

Як повідомляв УНІАН, аварія сталася в ніч на 26 травня. В той день голова Макарівського райсуду Олексій Тандир на великій швидкості на блокпосту у Києві збив насмерть нацгвардійця.

Свідки зазначали, що Тандир був п’яний за кермом. При цьому він намагався підробити результати експертизи щодо вмісту алкоголю в крові - замість сечі на аналіз здав слину та воду. Тому перша експертиза не знайшла алкоголю. Пізніше було досліджено слину, у якій і знайшли алкоголь.

21 серпня Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо Тандира за фактом ДТП у стані алкогольного сп'яніння, внаслідок якої загинув військовослужбовець Національної гвардії України (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 10 років.

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