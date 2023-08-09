Апеляційний суд залишив Тандира під вартою до 26 серпня.

Сьогодні Київський апеляційний суд розглянув скаргу на раніше обраний судді Олексію Тандиру запобіжний захід - тримання під вартою. Суд відхилив апеляцію, залишивши попереднє рішення в силі: винуватець ДТП перебуватиме під вартою до 26 серпня.

Про це повідомила прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець в коментарі агентству УНІАН з приводу ДТП за участю Тандира, де загинув 23-річний нацгвардієць.

Раніше адвокат родини загиблого нацгвардійця Віталій Сердюк заявив про підміну підозрюваним матеріалу для експертизи - Тандир замість сечі здав слину та воду. Тож спершу експертиза не показала наявності алкоголю, але після того, як була виявлена ця підміна, експерти дослідили саму слину, у якій знайшли алкоголь.

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Відповідаючи на запитання з приводу озвученої Сердюком інформації Максимець підтвердила її і зазначила, що попри "намагання спотворити біологічні зразки, все ж таки експертизою виявлено етанол в цих зразках".

"У зв’язку з чим не змінювалася кваліфікація цієї події - залишається 286-1- ДТП в стані алкогольного сп’яніння", - додала вона.

Суддя Тандир збив насмерть нацгвардійця - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 26 травня вночі голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир скоїв наїзд на військовослужбовця Національної гвардії України. В результаті ДТП нацгвардієць від отриманих травм загинув на місці.

Тандира затримали. Свідки говорили, що суддя був під дією алкоголю. Тандир відмовився від проведення огляду на стан сп’яніння в закладі охорони здоров’я.

Суд задовольнив клопотання Київської міської прокуратури та надав дозвіл на примусове відібрання біологічних зразків у судді.

Адвокати судді заявили, що немає експертизи крові Тандира, та що на момент ДТП він не перебував у стані алкогольного сп'яніння.

3 серпня Державне бюро розслідувань повідомило, що стан сп’яніння судді Тандира під час скоєння ДТП підтверджено низкою експертиз. Загалом слідуство отримало 18 експертних висновків по справі.

У повідомленні Державного бюро розслідувань щодо завершення розслідування справи повідомлялося, суддя перебував за кермом автомобіля і спричинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду - внаслідок неї загинув 23-річний військовослужбовець Національної гвардії України. ДБР зазначало, що суддя володіє спеціальними професійними знаннями, методиками та багатою судовою практикою розгляду правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху, тому під час відібрання біологічних зразків він спробував спотворити їх вміст з метою приховування стану алкогольного сп’яніння. Незважаючи на це, висновками судових експертиз підтверджено вміст алкоголю у наданих зразках.

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