Голову суду було затримано та доставлено на огляд з метою виявлення стану сп’яніння, проте від проходження огляду він відмовився.

Державне бюро розслідувань з’ясовує обставини нічної дорожньо-транспортної пригоди у столиці за участі голови районного суду Київської області, внаслідок якої загинув нацгвардієць. Про це у коментарі УНІАН повідомила речниця ДБР Ольга Чиканова.

Вона зазначила, що слідчі Бюро з’ясовують обставини ДТП за участі голови районного суду Київської області, що трапилася на одному з блокпостів у місті Києві.

"За попередньою інформацією, 26 травня близько опівночі у Києві суддя за кермом автомобіля скоїв наїзд на військовослужбовця Національної гвардії України. У результаті ДТП нацгвардієць від отриманих травм загинув на місці", - повідомила речниця.

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Так, проводиться подальша перевірка. Голову райсуду Київської області було затримано в порядку ст. 208 Кримінального кодексу України та доставлено на огляд з метою виявлення стану сп’яніння.

"Від проходження огляду водій відмовився", - зауважили в Бюро.

Наразі допитуються свідки з числа осіб, які несли службу на блокпосту, та вживаються заходи щодо вилучення біологічного середовища.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за ч. 3 ст. 286-1 ККУ – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами вчинені в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, якщо вони спричинили смерть потерпілого.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п'яти до 10 років.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, йдеться про голову Макарівського райсуду Олексія Тандира.

За даними соцмереж, суддя був сильно напідпитку, а зараз намагається уникнути покарання. У мережі повідомляють, що Тандир кілька разів їздив у лікарню, але аналізів не здав.

ДТП з депутаткою під дією наркотиків - що відомо

Раніше правоохоронці повідомили про підозру депутатці Київської міської ради у вчиненні ДТП з тяжкими наслідками у стані наркотичного сп’яніння. Дорожня пригода сталася 27 листопада в Оболонському районі Києва.

За висновками експертиз, причиною ДТП стало грубе порушення підозрюваною вимог правил дорожнього руху.

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