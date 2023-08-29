Рішення ВРП діятиме до набрання законної сили вироком суду або до закриття справи проти Тандира.

Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя суддю Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира. Відповідне рішення було ухвалене сьогодні, повідомили у прес-службі ВРП.

Тандира відсторонено через те, що наразі він вже є обвинуваченим кримінальному провадженні. Рішення ВРП діятиме до набрання законної сили вироком суду або до закриття справи проти Тандира.

Справа судді Тандира - деталі

Тиждень тому справу Тандира, який насмерть збив нацгвардійця, було скеровано до суду. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Відео дня

Смертельна аварія сталася в ніч на 26 травня. Тоді ще голова Макарівського райсуду Олексій Тандир на великій швидкості насмерть збив нацгвардійця на одному з блокпостів у Києві. За словами очевидців, суддя був напідпитку. Згодом стала відома й особа загиблого військовослужбовця Нацгврадії - це Вадим Бондаренко, у якого залишося троє дітей.

За кілька днів суд заарештував суддю. Адвокати оскаржували запобіжний захід, однак суд відмовився відпускати його. На одному із таких засідань прокурори розповіли, Тандир намагався підробити результати експертизи, яка мала виявити алкоголь у його організмі. За даними слідства, він замість сечі здав слину та воду. Тому перша експертиза не знайшла алкоголю. Однак, коли з’ясувалося, що Тандир підмінив зразок, фахівці дослідили вже саму слину, у якій і знайшли алкоголь.

Вас також можуть зацікавити новини: