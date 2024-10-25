Наразі мовними інспекторами-волонтерами зголосились стати 40 людей.

В Івано-Франківську з понеділка, 28 жовтня, розпочнуть роботу мовні інспектори. Про це в ефірі Галичина TV заявив мер міста Руслан Марцінків.

Він зазначив, що 24 жовтня зустрівся з понад 40 учасниками проекту. Це переважно молодь та люди середнього віку.

Марцінків розповів, що вони діятимуть на громадських засадах в межах законодавства та вживатимуть заходів разом з муніципальною інспекцією, а при потребі звертатимуться до правоохоронних органів.

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"У разі значних зловживань у сфері побутового обслуговування, передбачено відповідні адміністративні реагування", - сказав він.

За його словами, головна функція цих волонтерів – просвітницька.

"Це більше спілкування, реагування та популяризація української мови", - зазначив Марцінків.

Міський голова підкреслив, що до цієї ініціативи ще можна доєднатися.

Згідно зі змістом анкети, яку пропонують заповнити кандидатам у мовні волонтери, вони роздаватимуть інформаційні листівки, повідомлятимуть про графік курсів української мови, стежитимуть за дотриманням мовного закону, перевірятимуть торговельні центри та інші заклади у сфері обслуговування на наявність україномовних цінників та інформації про товари, а також обслуговування виключно державною мовою.

Мер додав, що жодних коштів з місцевого бюджету на цей проект не витрачатиметься.

Ідея із залученням мовних інспекторів в Івано-Франківську – подробиці

У вересні мер Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, що у місті з’являться мовні інспектори, які протидіятимуть поширенню російської мови. Така заява прозвучала після його зустрічі з уповноваженим із захисту державної мови Тарасом Кременем.

Марцінків зазначив, що у місті побільшало людей, які спілкуються російською. За його словами, саме через це запровадять вказану ініціативу, яку просуває громадськість.

Кремінь, коментуючи цю ідею, заявив, що термін мовні інспектори – це вигадка російської пропаганди. В Україні їх ніколи не було і не буде, запевнив він. За його словами, назва цієї ініціативи – це відповідальність мера Івано-Франківська.

Марцінків пояснив, що основним завданням мовних інспекторів буде популяризація української мови та контроль за дотриманням мовного законодавства, вони не каратимуть за його порушення. Ця це ініціатива діятиме на громадських засадах.

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