За словами Креміня, мовна ситуація в Україні кардинально змінилася через війну, яку РФ розпочала 2014 року.

Урядовий уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь відповів спецпредставнику президента США Дональда Трампа Стіву Віткоффу щодо його заяви про те, що Росія могла би зберегти контроль над п’ятьма областями України через їхню російськомовність. Про це йшлося в ефірі Радіо Свободи.

Він зазначив, що мовна ситуація в Україні кардинально змінилася через війну, яку Російська Федерація розпочала 2014 року.

"Сьогодні переважна більшість громадян України незалежно від регіону - чи це південь, чи це схід, чи захід України - надає перевагу українській мові і в офіційних сферах суспільного життя, й у приватному спілкуванні", - сказав Кремінь.

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Натомість, за його словами, з 2014 року фіксуються "численні випадки лінгвоциду, а також приниження людей і знищення національної ідентичності" в тимчасово окупованих регіонах України.

Також мовний омбудсмен нагадав, що Трамп 1 березня підписав указ про надання англійській мові статусу єдиної державної, тому, "кому, як не йому знати, наскільки важливо тримати національну єдність і соборність своєї держави".

"Але хотів би наголосити, що те, на чому наполягає російська пропаганда, я думаю, абсолютно неприпустимо ані для пересічних громадян США, ані для цивілізованого світу", - зазначив Кремінь.

Заява Віткоффа щодо п’яти регіонів

Як повідомляв раніше УНІАН, в інтерв'ю Такеру Карлсону спецпредставник Трампа Віткофф прокоментував майбутній статус окупованих Росією українських територій, назвавши їх "найбільшою проблемою у цьому конфлікті".

"Вони російськомовні, були референдуми, на яких переважна більшість людей висловила бажання бути під російським керівництвом. Я думаю, що це є ключовим питанням у конфлікті", - заявив він.

Видання The Telegraph зауважило, що при цьому Віткофф заплутався в назвах окупованих територій України. "Я думаю, що найбільша проблема в конфлікті - це так звані чотири регіони... Донбас, Крим, Луганськ... і є ще два", - сказав він.

Нездатність Віткоффа запам'ятати назви територій була сприйнята критиками як доказ того, що адміністрація Трампа не в змозі розібратися в переговорах між Україною і Росією, зазначило видання.

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