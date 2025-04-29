Майже 60% українців проти російської мови в школах: яка ситуація по регіонах

63% респондентів відповіли, що вдома спілкуються українською мовою і лише 13% - російською.

В Україні продовжує збільшуватися частка тих, хто вважає, що російську мову взагалі не варто вивчати в українськомовних школах.

За даними опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) у продовж 14 лютого - 4 березня 2025 року, зараз 58% респондентів висловилися проти вивчання російської мови в школі. У 2023 році їх було 52%. Для порівняння : в 2019 році 81% вважали, що російську мову варто вивчати в школах (хоча й дискусійним був обсяг вивчення). Водночас з 8% до 52% зросла частка тих, хто проти вивчення російської мови взагалі.

В КМІС зазначають, що серед 38%, які вважають, що російську мову варто вивчати, лише 9% говорять про вивчення на рівні української мови або принаймні вищому рівні, ніж інші іноземні мови (наприклад, англійська мова). Решта 29% вважають, що вивчати варто на рівні інших іноземних мов або навіть нижчому рівні.

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За даними опитування, у всіх регіонах України порівняно з 2019 роком стало значно більше тих, хто виступає проти вивчення російської мови. "Причому в період між 2023 і 2025 роками ми наразі не бачимо, наприклад, "відкочування". Навпаки, в окремих регіонах продовжується поширення думки про недоцільність вивчення російської мови в школах", - зазначають в КМІС.

Водночас із Заходу на Схід зростає частка тих, хто все-таки хотів би збереження вивчення російської мови в школах. Так, на Заході України 25% вважають, що російську мову варто вивчати (32% у 2023 році), проти цього – 72% ( 65% у 2023 році). У Центрі вже 36% вважають, що російську мову варто вивчати в школах (у 2023 році – 42%), проти цього – 61% (у 2023 році – 53%).

На Півдні ситуація з 2023 року не змінилася і зберігається майже паритетний поділ – 51% вважають, що російську мову варто вивчати (переважно – на рівні інших іноземних мов або нижчому рівні), а 44% вважають, що не варто вивчати взагалі. В той же час у 2019 році на Півдні лише 1% вважали, що не варто вивчати російську мову.

За даними КМІС, на Сході України порівняно з 2023 роком стало більше тих, хто проти вивчення російської мови – з 23% до 36%. При цьому вважають, що варто вивчати – 57% (у 2023 році – 61%).

Також опитування показало, що 63% респондентів відповіли, що вдома спілкуються українською мовою, 13% - російською мовою, а ще 19% відповіли, що в рівній мірі спілкуються українською і російською мовами.

За даними КМІС, у порівнянні з 2020 роком частка тих, хто спілкується українською мовою, зросла з 52% до 63%. Водночас з 25% до 13% стало менше тих, хто спілкується російською мовою. Частка тих, хто спілкується обома мовами, не змінилася – 18% у 2020 році і 19% зараз.

В КМІС зазначають, що після повномасштабного вторгнення РФ на територію України зросла кількість користування українською мовою на Півдні і Сході. На Заході змін майже не було – як і в 2020 році, так і в 2025 році 85% стверджують, що спілкуються українською мовою. У Центрі є деякий ріст користування українською мовою – з 62% до 68%. Водночас з 16% до 11% стало менше тих, хто говорить про користування російською. Частка тих, хто говорить у рівній мірі обома мовами, не змінилася – 18%.

На Півдні з 22% до 39% стало більше тих, хто говорить удома українською мовою, на Сході – з 17% до 29%. Водночас у цих регіонах з 42% до 24% на Півдні і з 53% до 32% на Сході зменшилася частка тих, хто говорить російською мовою. Близько третини населення цих регіонів стверджують, що в рівній мірі говорять українською і російською мовами (у 2020 році було близько чверті).

При цьому серед тих, хто вдома спілкується українською мовою, 66% виступають проти вивчення російської мови в школах, а 31% допускають її вивчення.

Серед тих, хто в рівній мірі спілкується українською і російською мовами, думки розділилися порівну – 48% проти вивчення російської мови в школах, а 49% – вважають, що можна вивчати.

Серед респондентів, які вдома спілкуються російською мовою, 66% вважають, що російську мову можна вивчати в школах. При цьому кожен четвертий російськомовний респондент виступає проти вивчення російської мови в школах.

Довідка. Опитування проведено 14 лютого - 4 березня 2025 року Київським міжнароднмй інститутом соціології (КМІС) методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх регіонах України (підконтрольна Уряду України територія). Опитано 1029 респондентів.

Мовне питання в Україні

Як повідомляв УНІАН, народний артист України та відомий актор театру і кіно Лесь Задніпровський наголосив, що не розуміє українців, які продовжують спілкуватися з дітьми мовою країни-агресорки. Лесь вважає, що варто накласти карантин на російську мову та відректися від всього, що нагадує про сусіда-окупанта.

Він наголосив, що його дивують люди, які в Україні досі розмовляють російською, адже Росія пішла проти України війною, загинули люди, зруйновані міста. За його словами, навіть після припинення війни, після проголошення миру треба відгородитися "від того гетто, як від прокажених".

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