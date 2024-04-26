У ТЦК кажуть, що комісія визнала чоловіка є придатним до військової служби. Волонтери ж кажуть, шо він відмовився від проходження ВЛК.

У громадській організації "Порятунок тварин Харків" поскаржилися на дії працівників поліції та львівського обласного ТЦК та СП.

На своїй сторінці у соціальній мережі Facebook вони повідомили, що сьогодні о 04:00 працівники львівської поліції зупинили автівку організації, після чого забрали у водія паспорт і доправили його до Львівського ОТЦК. Вони зняли конфлікт з військовими на відео.

"Працівникам було повідомлено, хто ці люди, чому вони тут, що роблять. Їм показали тварин, що перебували в машині, вони знали, що дівчата з Харкова та мають відвезти тварин за місцем призначення. Натомість працівники, перебуваючи у нетверезому стані, ображали Юлію та Олену, ображали людей, які щоденно перебуваючи під обстрілами, рятують життя тварин із зони бойових дій (зараз це Часів Яр, Курахове, Купʼянськ тощо). Зокрема, Юлії дав "ляпаса" один із працівників ТЦК", - йдеться у повідомленні.

За словами активістів, вони викликали слідчих та заявили про зникнення людини, оскільки поліцейські сказали їм, що водій не перебуває у ТЦК. Також вони кажуть, що їх просили видалити зняте відео в обмін на те, що чоловікові вручать повістку та відпустять.

"Юлія та Олена зробили це (скопіювавши, бо здогадувалися про брехню), та зам. очільника ТЦК не виконав закону та своєї обіцянки. Втретє обдурили, сказавши, що доправляють водія Вʼячеслава в Яворів поставити печатку, та відпустять із повісткою додому. Натомість, тепер кажуть, що він у Моршині…" - додали вони.

Також у заяві йдеться, що водій повідомив їм про відмову проходити ВЛК. "Тому зараз він незаконно перебуває в місці, яке нам невідомо, оскільки Львівський ТЦК, захищаючи негідність та порушення закону - бреше", - кажуть у ГО.

У Львівському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки відреагували на опубліковане відео. Вони заявляють, що близько 04:00 представники першого відділу Яворівського РТЦК та СП у рамках взаємодії з ДСПУ КПП "ШЕГИНІ" доставили у ТЦК військовозобов’язаного чоловіка.

За їхніми словами, він пройшов медичне обстеження Мостиською територіальною позаштатною військово-лікарською комісією, вона визначила, що він є придатним до військової служби.

"Однак дві громадянки, які супроводжували військовозобов’язаного систематично вступали в суперечку й провокували військовослужбовців на конфлікт. Таким чином перешкоджали військовослужбовцям у виконанні їхніх службових обов’язків. Поведінку військовослужбовців засуджуємо. Проводиться службова перевірка, обставини з’ясовуються", - написали вони.

Гучні інциденти з ТЦК: останні новини

Раніше у Львові спалахнув скандал через відео, на якому можна побачити, як чоловіки у військовій формі силоміць затягують чоловіка в мікроавтобус. Його дружина заявила, що чоловікові вручили повістку "заднім числом". У ТЦК заявили, що проведуть розслідування.

А на Буковині судили чоловіків, які з сокирами напали на працівників ТЦК у Чернівецькій області.

Вас також можуть зацікавити новини: