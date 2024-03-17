У обласному ТЦК та СП обіцяють провести перевірку та покарати винних посадовців.

У мережі з'явилося відео камер спостереження, на якому у Львові чоловіки у військовій формі силоміць затягують перехожого в мікроавтобус. Його оприлюднила в Instagram дружина затриманого Віолетта Таран. Вона стверджує, що її чоловіка просто викрали, а повістку вручили "заднім числом".

Віолетта Таран - дружина львівського волонтера Кирила Тарана, який виготовляє в з пластику багато виробів для ЗСУ. Жінка розповіла, що ввечері 15 березня її чоловіка затримали серед вулиці та із застосування фізичної сили запхали у бус. Вона стверджує, що працівники ТЦК начебто порвали йому куртку, розбили окуляри та телефон.

Віолетта каже, що її чоловікові не вручали повістки на місці затримання. Чоловік відмовився проходити ВЛК, бо не мав при собі медичних документів, які б хотів надати комісії.

"Близько 04:00 16 березня був готовий наказ про мобілізацію мого чоловіка із підписом начальника Шевченківського РТЦК та СП - Романа Немишкала, якого у приміщенні не було і бути не могло о 04:00 год., однак наказ був підписаний ним та скріплений печаткою. На місце викликали поліцію та працівників ВСП. Поки вони приїхали на нього зробили наказ про мобілізацію, хоча він не пройшов ВЛК. Станом на зараз мій чоловік в дорозі до військові частини, яка знаходить у м. Рівне", - написала жінка.

УНІАН звернувся за коментарем з цього приводу до керівника Львівського обласного ТЦК та СП Артура Ніязова.

Він зазначив, що розпочато службову перевірку оскільки записане відео - це прецедент для розслідування.

"За законом, службове розслідування має тривати місяць, звичайно, ми завершимо його швидше. Винні посадовці обов'язково будуть покарані. Однак має встановити всі обставини, осіб, а не просто призначити винного", - сказав комісар.

Інциденти з ТЦК

Як повідомляв УНІАН, раніше у Хусті на Закарпатті молодий чоловік вчинив спробу самогубства в приміщенні місцевого ТЦК. За словами його дівчини, він зважився на це через жорстокі тортури, які пережив у військкоматі. Потерпілого нібито викрали працівники прикордонної служби з готелю міста Виноградів.

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