За словами Дмитра Лубінця, силові затримання призовників, побиття, погрози, залякування є неприпустимими в демократичному суспільстві.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець обурений затриманням львівського волонтера Кирила Тарана представниками місцевого Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

За словами Лубінця, представник омбудсмена у Львівській області одразу прибув до Шевченківського РТЦК, аби з’ясувати ситуацію на місці. Йому надали безперешкодний доступ до документів по Тарану.

"Також по цій справа відбулась нарада з обласним ТЦК. Вирішили призначити повторне проходження ВЛК, за підсумками якого обласне ТЦК ухвалюватиме рішення по Кирилу Тарану. Водночас, начальник Львівського обласного ТЦК та СП Артур Ніязов погодився, що було порушення. Він повідомив, що за фактом інциденту із затриманням Кирила Тарана призначили службове розслідування, за результатами якого винних притягнуть до відповідальності", - повідомив Лубінець.

Він наголосив, що силові затримання призовників, побиття, погрози, залякування є неприпустимими в демократичному суспільстві.

"Звертаюсь до органів військового командування щодо посилення контролю та неухильного дотримання вимог законодавства під час проведення мобілізаційних заходів, військового обліку громадян та проходження ними ВЛК", - додав омбудсмен.

Затримання волонтера працівниками ТЦК у Львові

Ввечері 15 березня у Львові воєнкоми силоміць запхнули волонтера в машину без вручення повістки. Як повідомила дружина затриманого Кирила Тарана Віолетта, працівники ТЦК начебто порвали її чоловіку куртку, розбили окуляри та телефон.

Як розповіла жінка, Кирилові не вручали повістки на місці затримання. При цьому чоловік відмовився проходити ВЛК, бо не мав при собі медичних документів, які б хотів надати комісії.

Згодом керівник Львівського обласного ТЦК та СП Артур Ніязов у коментарі УНІАН повідомив, що за даним інцидентом розпочато службову перевірку, оскільки записане відео - це прецедент для розслідування. При цьому, за його словами, "винні посадовці обов'язково будуть покарані".

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