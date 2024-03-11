Нападників залишили під вартою без права внесення застави.

Суд обрав запобіжний захід двом чоловікам, які з сокирами напали на працівників Територіального центру комплектування та соціальної підтримки у Чернівецькій області. Нападники залишаться під вартою без права внесення застави. Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на відділ комунікації обласної поліції.

"Щодо затриманих раніше чоловіків, то за клопотанням слідчих суд обрав запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави", - розповіли правоохоронці.

Зазначається, що досудове розслідування триває за ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство, вчинене із застосуванням зброї. Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном до 7 років. Водночас слідство не виключає додаткових кваліфікацій події.

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Напад на працівників ТЦК у Чернівецькій області

7 березня у Чернівецькій області чоловіки з сокирами напали на працівників ТЦК та їхнє авто. Як повідомили в обласній поліції, на одному з контрольно-пропускних пунктів у Чернівецькій області двоє чоловіків із сокирами напали на працівників ТЦК та СП і побили вікна у їхньому автомобілі.

Правоохоронці уточнили, що інцидент трапився 7 березня в селі Плоска Вижницького району біля КПП "Горлеча". Водій автомобіля "ВАЗ-2121" здійснив наїзд на 41-річного працівника ТЦК. У подальшому, виконавши маневр розвороту, чоловік зупинився та ударив обухом його в передпліччя. Інший зловмисник також завдав удар обухом сокири в плече військовослужбовцю.

Внаслідок події працівник ТЦК отримав тілесні ушкодження. Крім того, чоловіки пошкодили лобове скло та бокові вікна у автомобілі працівників ТЦК і втекли.

Згодом поліція розшукала нападників. Ними виявилися 28-річний та 43-річний жителі Вижницького району. Їх було затримано.

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