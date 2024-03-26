У розвідці також повідомили, що РФ вже відчуває наслідки від ударів по НПЗ.

Звинувачення Путіна в бік України про причетність Києва до теракту у Москві – це в першу чергу робота на внутрішню аудиторію, заявив в ефірі телемарафону представник прес-служби ГУР МО Євген Єрін.

"Останнім часом головним винуватцем у всьому є країни Заходу та Україна. Звинувачення нас, створення образу противника, воно продовжується. За тими лекалами, які були розроблені ще в Радянському союзі. Це продовжує розвиватися, але першочергово це працює на внутрішню аудиторію", – сказав речник.

Єрін також прокоментував удари Сил оборони по російських нафтопереробних заводах. За його словами, це завдає РФ не лише економічних, а й репутаційних втрат. А відновлення частини НПЗ для ворога – вкрай ускладнене.

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"Усе залежить від кожного об'єкту окремо. На деяких із них для відновлення потрібні високі технології, які в РФ на цей час відсутні чи мають обмежений доступ. У будь-якому разі, це має свій ефект. Це впливає на внутрішній ринок. Не настільки критично, як би нам хотілося, але ми продовжуємо працювати на цьому напрямку. Для них (Кремля, – УНІАН) це неприємні удари, вони в цей час згадують про кордони і про те, що це територія РФ", – пояснив Єрін.

Крім того, речник ГУР розповів про наслідки останнього удару Сил оборони України по розташуванню Чорноморського флоту РФ у Криму. Зокрема – про стан одного з кораблів "Ямал".

"По "Ямалу" можна сказати, що він отримав дуже значні ураження. Він мав крен на борт і в результаті ураження він ще щонайменше довго не буде в строю. Враховуючи, наскільки активно ворог використовував кораблі Чорноморського флоту для здійснення заходів в акваторії моря і наскільки ми сьогодні їх не бачимо – ефективність значно знизилася. Хоч там і залишається ще доволі великий корабельний склад, але його ефективність, завдки діям Сил оборони, вони значно зменшилися", – зазначив Єрін.

Нові удари по Чорноморському флоту РФ: що відомо

Напередодні стало відомо про успішну атаку Сил оборони на військові об'єкти в тимчасово окупованого Криму. Однією з цілей стало місце розташування трьох кораблів Чорноморського флоту РФ. Зокрема, йдеться про два великі десантні кораблі - "Ямал" і "Азов" та розвідувальний корабель "Іван Хурс"

Як повідомляв УНІАН, у військово-морських силах також розповіли і про атаку на корабель "Костянтин Ольшанський". По ньому був завданий удар українською ракетою "Нептун". Пошкодження судна уточнюють.

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