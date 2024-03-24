Влада США переконана, що за московським терактом стоїть ІДІЛ.

За даними Білого дому, Україна "жодним чином не причетна" до теракту в московському концертному залі "Крокус", де загинули понад 130 осіб. Про це заявила речниця Ради національної безпеки США Едріен Уотсон, яку цитує "Голос Америки".

"Ісламська держава несе виключну відповідальність за цю атаку. Ніякої участі України не було", — заявила Уотсон.

Віце-президентка США Камала Гарріс в інтерв’ю телеканалу ABC News також заявила, що не існує жодних доказів причетності України до теракту.

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"Ні, немає жодних доказів [причетності України до теракту]. І насправді ми знаємо, що за всіма ознаками саме ІДІЛ-К несе відповідальність за те, що сталося", – заявила Гарріс.

Довідково. ІДІЛ-К (ISIS-K, тобто Islamic State – Khorasan) – підрозділ угруповання ІДІЛ, що "відповідає" за Афганістан.

Теракт в Москві і російські звинувачення на адресу України

Як писав УНІАН, внаслідок теракту, влаштованого терористами ІДІЛ в кіноцентрі на околиці Москви загинуло понад 130 людей. ІДІЛ вже встиг заявити, що це його бойовики влаштували різанину.

Попри це російський диктатор у своїй заяві натякнув, що Україна нібито пов’язана з терористами. За його словами, після скоєння теракту терористи нібито планували сховатися в Україні, де для них буцімто підготували коридор для перетину кордону.

Також ми повідомляли, що російська пропаганда отримала наказ від Кремля шукати "український слід" у цьому теракті.

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