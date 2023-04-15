Півтори сотні тисяч мешканців залишилися без даху над головою.

Після російських обстрілів Харкова на відновлення міста повинно піти мінімум два роки. Як заявив мер Ігор Терехов в ефірі телемарафону, багато чого залежить від можливостей бюджету.

"Щодо термінів, все це залежить не тільки від нас, а й від тих коштів, які ми використовуватимемо для цього, від можливостей бюджету. Ми розраховуємо десь на два-три роки повного відновлення міста після таких жахливих руйнувань", - сказав Терехов.

Російські удари завдали великої шкоди місту. За попередніми підрахунками 150 тисяч мешканців залишилися без даху над головою.

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На даний момент ведеться ремонт близько 50 будівель. У 2022-му році було відновлено близько двох сотень багатоповерхівок.

Російські обстріли Харкова: що відомо

З перших днів повномасштабної війни російські війська активно атакували Харків з повітря. У тому числі вони часто використовували артилерію, аж поки українські Сили оборони не звільнили майже всю Харківщину від окупантів.

На початку березня 2023-го року по Харкову росіяни випустили 11 ракет. Внаслідок прильотів місто залишилося без води, світла та опалення.

30 березня загарбники атакували Харків ракетами С-300. Загалом їх було випущено дев’ять штук. Окрім цього росіяни задіяли для атаки 10 БПЛА "Шахед". Було зафіксоване влучання у житловий будинок.

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