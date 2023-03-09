Випадковим свідком ракетного удару став один з місцевих жителів.

ЗМІ показали наслідки удару ракет військ РФ в одному з районів Харківської області. Нагадаємо, що сьогодні по області було зафіксовано не менше 15 прильотів боєголовок С-300.

Так, у четвер, 9 березня, Telegram-канал "Україні Зараз" опублікував фото та відео, які демонструють наслідки ракетного удару. У кадрі видно величезну воронку від вибуху ракети.

Також журналісти поспілкувалися з місцевим жителем, який став випадковим свідком події.

Відео дня

"Підійшов до вікна подивитися, що щось відбувається, відійшов, і почалися іскри вогняні...ну і вікна повилітали повністю по всьому будинку", - розповів українець.

Він зазначив, що на момент ракетного удару був у будинку один.

Киянин розповів про ракетний удар по Києву

Нагадаємо, що сьогодні ще одним свідком російського теракту проти України став житель Святошинського району - біля його будинку також впали уламки ракети. Смертельну боєголовку вдалося збити силам ППО.

Українець розповів, що ракети ворога застали його неочікувано: в цей момент він якраз прогулювався з собакою, але, побачивши снаряди, відразу ж побіг додому. Киянин подумав, що ракети летять прямо на його будинок. На щастя, постраждав тільки його особистий автомобіль.

Більш детальні кадри про подію в Києві вже опублікували співробітники Нацполіції. Також не залишився осторонь президент України Володимир Зеленський - у своїй соціальній мережі він звернувся до народу України й прокоментував дії ворога.

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