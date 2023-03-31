Загалом за добу противник завдав 11 ракетних та 4 авіаційні удари.

Вночі ворог здійснив 9 ракетних пусків по цивільній інфраструктурі Харкова. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Протягом минулої доби противник завдав 11 ракетних та 4 авіаційних удари, здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Ворог продовжує ігнорувати закони та звичаї війни, застосовує тактику терору проти мирних громадян нашої держави. Вночі, із застосуванням ЗРК С-300 противником було здійснено 9 ракетних пусків по цивільній інфраструктурі міста Харків. Для завдання авіаційних ударів, задіяв 10 ударних БпЛА типу "Шахед-136", 9 з них знищили наші захисники", - йдеться у повідомленні.

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У Генштабі також наголосили, що ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається досить високою.

Росія вдарила по Харкову - що відомо

Ввечері у четвер, 30 березня 2023 року, російські окупанти вдарили по Харкову з території Бєлгородської області. Обстріл здійснювався, зокрема, по Новобаварському району. Ворог гатив ракетами типу С-300.

Щонайменше шість ракет типу С-300 влучили по об'єктах інфраструктури та по приватних домоволодіннях. Станом на 00:00 інформації щодо потерпілих та загиблих осіб не було.

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