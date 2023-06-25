У місцевих телеграм-каналах шириться відео з, як стверджується, останніми словами загиблого підлітка.

Надвечір 24 червня в окупованому Бердянську сталася стрілянина. Представник російських окупантів на території Запорізької області Владислав Рогов заявив про вбивство в місті "двох проукраїнських терористів", одному з них усього 16 років.

"Приблизно о 19-й годині, коли населення відпочивало з сім'ями на міській набережній, двоє бойовиків відкрили вогонь з автоматів. Внаслідок злагоджених та оперативних дій правоохоронних органів терористи було блоковано та знищено. На даний момент відомо, що одним із них був раніше затримуваний за антиросійську діяльність Тигран Оганесян", – повідомив Рогов у Telegram.

Особа другого вбитого росіянами українця наразі невідома. У телеграм-каналі "БердянсЬк Сьогодні" пишуть, що скоріше за все, інформація про вбивство окупантами Тиграна Оганесяна – правдива.

Відео дня

"У соцмережах зʼявилось відео, яке записував сам Тигран. На ньому видно, що він з автоматом та у тактичних рукавичках. На ньому він каже: "Все, це смерть, пацани. Прощавайте. Слава Україні". У соцмережах воно підписано, як відео хлопця, який разом з другом зарізали місцевого поліцейського та застрелили окупанта", – йдеться у повідомленні.

Російські загарбники затримали Тиграна Оганесяна ще у вересні 2022 року. Його та ще одного підлітка – Микиту Ханганова окупанти звинуватили в тероризмі. Їм загрожувало увʼязнення на 20 років.

Ситуація на окупованих територіях

Днями президент Володимир Зеленський повідомив, що на окупованій частині Херсонської області росіяни намагаються сховати тіла загиблих через затоплення, спричинене підривом греблі Каховської ГЕС. За його словами, окупанти можуть робити це, щоб сховати докази та сліди своїх злочинів.

Крім того, росіяни посилили репресії в окупованій Запорізькій області. У Центрі національного спротиву заявили, що окупанти фактично закрили для в'їзду і виїзду захоплену Василівку. Крім того, заборонене вільне пересування містом.

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