Окупанти сформували спеціальні групи, які прибирають тіла, щоб знищити докази та сліди своїх злочинів.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що на окупованій Росією частині Херсонщини загарбники сформували спеціальні групи, які прибирають тіла загиблих через затоплення людей. Він припустив, що це окупанти роблять, щоб сховати докази та сліди своїх злочинів.

Як президент повідомив у відеозверненні, сьогодні розвідка та дипломати провели брифінг для країн-партнерів щодо ситуації на Запорізькій атомній станції.

Зокрема, йдеться про представників країн "Великої сімки", "Великої двадцятки" та міжнародних організацій.

"Росія зараз є глобальним центром цинізму, і звідти може надійти будь-який наказ на будь-яке зло, яке вони розраховують замаскувати під ту чи іншу катастрофу. Світ має достатню силу, щоб запобігти будь-яким радіаційним інцидентам і тим більше – радіаційній катастрофі", - наголосив Зеленський.

На його думку, розвідки різних країн можуть давати відповідні сигнали та тиснути.

Глава держави уточнив, відповідна інформація буде надана й тим країнам, які удають певну нейтральність навіть після того, що Росія вже скоїла.

"Очевидно, що радіація не питає, хто нейтральний, і може досягти будь-кого у світі. Відповідно, будь-хто у світі зараз може допомогти, і що робити – цілком відомо", - сказав він.

Зеленський вчергове наголосив на необхідності повної деокупації Запорізької АЕС.

Він також доручив міністру внутрішніх справ України Ігорю Клименку провести розʼяснювальну роботу з людьми щодо всіх наявних ризиків.

Крім того, сьогодні президент обговорив із силовиками та розвідкою й наслідки російського теракту на Каховській ГЕС, зокрема на окупованій частині Херсонщини.

"Для цього навіть слова "катастрофа" замало. Російське зло сформувало там спеціальні групи, щоб прибрати й, очевидно, сховати тіла загиблих людей", - розповів президент.

Він підкреслив, що Росія не вперше намагається знищити докази та сліди своїх злочинів на окупованій території - так окупанти робили й у Маріуполі, і в інших населених пунктах.

"Але це така правда, яку не сховати", - сказав Зеленський.

Теракт на Каховській ГЕС - деталі

Підрив росіянами дамби Каховської ГЕС відбувся в ніч на 6 червня. Тоді через знищення дамби були затоплені сотні осель у навколишніх населених пунктах Миколаївщини та Херсонщини.

На підконтрольній Україні частині Херсонської області та у самому Херсоні проводилася евакуація місцевих, подекуди під обстрілами росіян. Місцева влада та волонтери підвозили мешканцям постраждалих населених пунктів питну воду та їжу.

Водночас, на захопленій території росіяни фактично заблокували процес евакуації. Чим спричинили загибель десятків людей. Це підтверджують повідомлення та фото місцевих мешканців.

Крім того, загарбники і досі не надають місцевому населенню жодної необхідної допомоги, зокрема й медичної, та приховують поширення вірусних захворювань через погіршення санітарно-епідеміологічної ситуації.

Зокрема, за даними Генштабу ЗСУ, у деяких окупованих населених пунктах через відсутність доступу цивільних до належного медичного забезпечення та якісної води зафіксовано спалахи вірусного гепатиту А.

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