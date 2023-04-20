Дивне оголошення про продаж загадкового товару з'явилося на одній із маркет-платформ.

На одному з маркет-плейсів з'явилося оголошення про продаж "свіженького метеориту", який "тільки прибув до Києва".

Оголошення з'явилося зранку 20 квітня після того, як у небі над українською столицею стався дивний спалах. Достеменно невідомо, чи пов'язаний він із падіння якогось космічного тіла.

Невідомий користувач зазначає, що має для продажу "свіженький метеорит" вагою 12 кг у 10 тисяч гривень. Втім, ціна може бути договірною.

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"Продається свіженький метеорит, що тільки прибув до Києва, є різні шматочки від 150 г. Космічне каміння є різних форм і розмірів найбільший 12 кг (його ціна 10000 грн) є і невеликі від 300 грн.

Дивні спалахи в Києві

Як повідомляв УНІАН, ввечері 19 квітня кияни та жителі області стали очевидцями загадкових спалахів та глухих вибухів.

КМДА поширила чутки про нібито падіння супутника NASA, про що напередодні попереджало американське космічне агентство. Згодом у NASA спростували падіння свого супутника по вказаній траєкторії. Українські ж науковці зареєстрували "високоенергетичну акустичну подію", пов'язану з входом космічного тіла в щільні шари атмосфери.

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