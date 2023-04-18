Його вага становить майже три центнери.

Невдовзі на Землю впаде супутник NASA, котрий перебував у космосі упродовж більш, ніж 21 рік. Як повідомляє Space.com, вага пристрою дорівнює близько 270 кілограмам.

Супутник RHESSI перебував у космосі з лютого 2002-го року. Він вирушив на навколоземну орбіту у для вивчення викидів енергії та плазми на Сонці.

RHESSI був виведений з експлуатація у 2018-му році, після чого він блукав дотепер у відкритому космосі у неробочому стані.

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Дослідники назвали і орієнтовний час падіння супутника. Очікується, що це трапиться 20 квітня о 4:30 ранку за київським часом. Однак може бути і похибка у 16 годин в обидві сторони.

У NASA відзначають, що більша частина цього пристрою згорить ще до входження в атмосферу. Однак через дуже сильне тертя деякі деталі витримають навантаження і під силою гравітації полетять вниз.

Ризик того, що уламки завдадуть шкоди комусь мінімальний, однак він все ж таки є. Дослідники оцінюють такий шанс, як приблизно 1 із 2467.

Новини космосу: що відомо

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