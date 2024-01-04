Третій воєнний рік: події, від яких залежатиме підтримка України

2023 рік на міжнародній арені для України був неоднозначним. З одного боку - історичне рішення Європейської ради про початок перемовин про вступ нашої держави до ЄС та напіввідчинені двері НАТО. З іншого - обміління фінансової та військової допомоги й ризик її припинення.

Рік зеленого дерев’яного дракона для України вже очевидно стане черговим воєнним роком. Сусідня країна, в буквальному сенсі, кинула все на війну, схваливши бюджет з історично рекордними військовими видатками і перелаштувавши економіку на військові рейки – навіть ТРЦ в Росії перетворюються на заводи з виробництва безпілотників. Російський диктатор Володимир Путін, підсумовуючи 2023-й, заявив про намір продовжувати війну, поки не будуть досягнуті усі цілі так званої СВО, а російські пабліки відкидають будь-яку можливість мирних переговорів, називаючи їх "перепочинком для київського режиму".

Українська відповідь на російське "підняття з колін" і надалі напряму залежить від політичної погоди у країнах-союзниках та на міжнародних майданчиках. Попри певні зрушення у насиченні фронту безпілотниками та іншим озброєнням, самотужки Україні, м’яко кажучи, вкрай складно захистити себе. Причини є як внутрішні, так і зовнішні, але це факт.

Закордонна допомога дозволяє покривати усі невійськові видатки, а розраховувати на скорочення військових витрат, за нинішніх умов, об’єктивно не доводиться. Тож міжнародний порядок денний, який для України завжди є важливим, наступного року буде, без перебільшення, життєво актуальним.

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2024 рік буде багатим на події. Чекаємо і на черговий саміт НАТО у Вашингтоні, який покаже поточну "температуру" співпраці між Україною та Альянсом, і на рекордну кількість виборів, зокрема виборів президента США та Європарламенту, і на фактичне рішення відкриття переговорів про вступ України до ЄС.

Ці події напряму впливатимуть не лише на обсяг військової допомоги, а загалом на майбутнє України.

Доленосний рік

2024 рік може стати переламним для України, адже, можливо, протягом цього року визначатиметься доля російсько-української війни. Ключовим зовнішньополітичним завданням для України залишиться збереження міжнародної підтримки.

Голова комітету у закордонних справах Олександр Мережко зазначає, що головними міжнародними подіями для України стануть президентські вибори в США, а також саміти НАТО та ЄС.

"Насамперед саміт ЄС у березні. Очікується ухвалення переговорної рамки і початок процесу переговорів про вступ України в ЄС. По-друге, саміт НАТО у Вашингтоні у липні 2024 року. В ідеалі, хотілося б отримати запрошення на вступ у НАТО. Принаймні, будемо за це боротися. По-третє, президентські вибори у США. Тут для нас важливо, що хто б не став президентом США, було збережено активну підтримку України. Я думаю, що так і буде, оскільки це в інтересах США", - зазначив він.

Мережко додав, що наступний рік може бути доволі несподіваним з погляду якоїсь непередбачуваної події в Росії, "чорного лебедя", який може змінити ситуацію на користь України. "Хоча, в принципі, ми покладаємося не на якесь диво, а на власні сили і підтримку наших друзів та союзників. До речі, в 2024 році ми очікуємо літаки F-16, які можуть посприяти встановленню нашого домінування у повітряному просторі", - резюмував парламентар.

Важливі саміти

Кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський пояснює, чому не варто робити надто великі ставки на ювілейний саміт НАТО у Вашингтоні.

"Я не вбачаю якогось великого оптимізму стосовно України. Мені здається, що тут, швидше, буде паралель з вільнюським самітом, на який було покладено дуже багато надій, а на виході ми не отримали того, чого хотіли", - зазначив він.

Проте, за його словами, і у Вільнюсі свого часу були позитивні моменти: "Та сама декларація про гарантії безпеки. Сподіваємося, що вона втілиться вже в конкретні підписані документи з тими чи іншими країнами. З цього приводу вже йдуть перемовини. Можливо, будуть розроблені якісь механізми стосовно співпраці з Україною, поглиблення її, можливо, будуть інші зрушення".

Натомість, на думку експерта, прекрасні новини з ювілейного саміту Альянсу може отримати Швеція, ставши його 32-м членом. "Для нас це теж побіжно позитивна новина, оскільки це вдарить по позиціях РФ у Балтійському морі та дасть сигнал Москві, що Альянс продовжує зміцнюватися, і ми, з часом, зможемо до нього приєднатися…", - вважає він.

Крім того, у 2024 році відбудеться саміт G20 у Бразилії. Там, швидше за все, Путіна не буде, оскільки президент Бразилії Лула да Сілва нагадав про ордер Міжнародного кримінального суду стосовно російського диктатора.

"Для нас це добре, оскільки ми хочемо вибудувати сильні відносини з країнами Латинської Америки. І в цьому контексті я бачу візит президента Зеленського до Латинської Америки не лише для того, аби привітати свого аргентинського колегу, а щоби налагодити комунікацію… Йде боротьба за країни Глобального півдня тому дуже важливо аби Путіна не було на саміті G20", - підкреслює Желіховський.

Також у 2024-му може відбутися і анонсований президентом Володимиром Зеленським саміт миру. "Я сподіваюся, що це відбудеться у першій половині року. Це важливо, поки в США працює адміністрація, яка нас підтримує, - зазначає експерт. – Але це не означає, що наступна підтримувати не буде".

Втім, він нагадав, що епопея з отриманням вкрай важливої для України американської допомоги, навіть в разі позитивного рішення Конгресу, може наздогнати Україну після президентських виборів в США. "Однак такі непопулярні кроки (демократи популярні серед мігрантів, а республіканці вимагають посилення контролю над кордоном, - УНІАН) можуть вплинути на рейтинги кандидата в президенти, який виступатиме від демократичної партії, і на вибори до Конгресу. Тобто, може статися так, що палату представників демократи знову можуть програти. Крім того, переобиратиметься третина Сенату... Отже, всю повноту влади можуть отримати республіканці, що, звичайно, матиме наслідки для нас…", - зазначив кандидат політичних наук.

Президентська гонка в США – ключова подія року

Керівник центру оборонних стратегій Олександр Хара називає ключовою подією наступного року вибори президента у Сполучених Штатах, оскільки вони можуть кардинально змінити ситуацію щодо України.

"Для мене це - найголовніша подія, оскільки, якщо навіть буде успішний саміт НАТО у Вашингтоні, то малоймовірно, що нас одразу приймуть до Альянсу", - зазначає він.

За його словами, вступ до НАТО на ювілейному саміті Альянсу у Вашингтоні у 2024 році можливий хіба що за умови, наприклад, початку війни усіх проти всіх в РФ. Але це не означатиме автоматичного звільнення тимчасово окупованих територій України.

"Є ймовірність того, що пан Трамп стане президентом, і він може припинити допомогу Україні, чи тиснути на Україну, щоб ми погодилися на стан речей, який є неприйнятним для нас та для більшої частини цивілізованого світу… Виходячи з цього, вибори в США - це найголовніша річ, за якою ми будемо спостерігати з надією і трохи зі страхом. Адже США – ключовий партнер, який допомагає нам у цій війні", - зазначив він.

Втім, за словами експерта, існує невелика надія, що навіть Трамп може бути позитивним для України: "Він марнославна людина і це можна використати. Уявіть собі: Трампа обирають і він вирішує підтримати Україну, аби увійти в історію як президент, який фактично переміг останню надпотугу, що є прямою загрозою США. Такого не можна виключати, але це малоймовірно".

При цьому Олександр Хара нагадує, що, попри популярність Трампа, кандидат на посаду президента від республіканців ще не визначений.

На Україну впливатимуть і вибори до Європарламенту, і можливі вибори у Британії. Проте Хара не вважає, що нам потрібно особливо перейматися через це: "По великому рахунку, якщо ми кажемо про ключових гравців на європейському континенті, то там нам особливо хвилюватися немає про що. Наприклад, у Сполученому королівстві є консенсус як правлячої консервативної партії, так і партії, яка може прийти до влади, що Україну треба підтримувати, а РФ є агресором… Формула "нічого для України без України" зберігатиметься", - пояснив експерт, додавши, що Німеччина та Франція теж говорять про підтримку України.

Вибори в Європі та в Росії

2024 рік стане і роком виборів до європейського парламенту, який, в більшості своїй, підтримав Україну під час повномасштабного вторгнення (за винятком окремих депутатів).

"Однак вони не грають першу скрипку і немає перспектив, що вони становитимуть більшість", - вважає Олександр Хара.

"Вибори до Європейського парламенту є важливими в контексті нашої європейської інтеграції, і для нас було би позитивно, аби Європарламент зібрався й поставив би собі в пріоритет євроінтеграцію України та її підтримку", - додає він.

Своєю чергою експерт-міжнародник Станіслав Желіховський зазначає, що вибори до Європарламенту можуть збільшити кількість правих сил у його складі. І вони не є вельми прихильними у питанні допомоги Україні.

"Це для нас теж додатковий виклик, однак сподіваємося, що це не буде аж так радикально. Хоча бачимо, що такі радикали приходять до влади", - зазначив він.

На події в Україні впливатиме і російська президентська кампанія. Звісно, ніхто не сумнівається в імені переможця, але увесь світ спостерігатиме, як він буде йти до цієї перемоги.

"А від цього буде залежати ситуація і на фронті, і геополітична ситуація у світі. Бачимо, що зараз відбувається активізація в тих чи інших "гарячих точках" фронту. Путін воліє здобути якісь перемоги тактичного характеру, аби показати, що росіяни звільняють Донбас та інше. І все це пропаганда покаже. Але, як бачимо, активізувалася і його зовнішньополітична активність до країн, до яких Путін ще в’їзний. І це для нас небезпечно. Ми розуміємо, що він їде не просто так, а підписує угоди (часто таємного характеру) для отримання товарів подвійного призначення (часто в обхід санкцій)", - зазначає Желіховський.

У будь-якому разі, у українців немає іншого вибору, як продовжувати опір російській навалі. І хочеться вірити, у цивілізованого світу не з’явиться іншого вибору, ніж продовжувати підтримувати Україну в її боротьбі.

Ярослав Конощук