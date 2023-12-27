Між Сциллою та Харибдою: чого Україні чекати від виборів у США-2024

2024 рік - рік виборів. І одне з ключових "свят народного волевиявлення" відбудеться у США. УНІАН поцікавився викликами, які постануть перед Україною в разі перемоги кандидата – демократа чи республіканця.

Ювілейні, 60-ті президентські перегони в США, неформально вже стартували. Тож увесь наступний рік проходитиме під впливом цієї гонки. В листопаді 2024 року американці визначаться з колегіями виборників, які, своєю чергою, у грудні 2024 року обиратимуть президента та віце-президента США.

Щодо України, то на нас чекають виклики і в разі обрання президента США – демократа, і в разі обрання президента США – республіканця.

Передбачуваний Байден і республіканська інтрига

Експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв зазначає, що в разі переобрання чинного президента США Джозефа Байдена кардинальних змін в американській політиці щодо України очікувати не варто: "Якщо ми кажемо про перемогу Байдена та демократів в цілому, то для України це про передбачуваність. Тобто, на відміну від республіканців, кожен з яких представляє достатньо різні позиції стосовно України (а якщо казати про окремих політиків, то і суттєво різні), з Байденом ми знаємо, чого чекати, як співпрацювати, і як він цю співпрацю буде вибудовувати".

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Основний ризик в такому випадку полягає в тому, що американська опозиція, особливо трампістська, буде продовжувати курс на провокації, намагатися контролювати Конгрес.

"Тобто єдина проблема Байдена - він має жорстку опозицію, з якою і йому, і нам буде важко працювати", - зазначає експерт.

З республіканцями геть інша історія. Адже досі відкрите питання, хто буде кандидатом в президенти від Республіканської партії.

Річ у тім, що в США Верховний суд Колорадо виключив Дональда Трампа з виборчого бюлетеня штату у 2024 році. Мовляв, він не є відповідним кандидатом (Трамп перебуває під обвинуваченням на федеральному рівні та у штаті через його спроби скасувати вибори 2020 року, але не визнає себе винним).

"Президент Трамп не просто підбурював до повстання. Навіть коли облога Капітолію була в повному розпалі, він продовжував підтримувати її… [Його] дії становили відкриту, добровільну і пряму участь у заколоті", - написала більшість у своїй думці.

За інформацією CNN, це рішення – історичне, адже може вплинути на всю президентську кампанію 2024 року. Наразі воно призупинене до 4 січня в очікуванні апеляції до Верховного суду США. Однак питання має бути вирішене до 5 січня – це крайній термін, встановлений законом для формування списку кандидатів на праймеріз від Республіканської партії. А вердикт Верховного суду буде обов’язковим для всіх штатів.

Від кандидата, який виграє праймеріз республіканців дуже залежить, як вибори в США вплинуть на підтримку України.

"Якщо казати про перемогу республіканців, то тут питань набагато більше. Все буде залежати від того, хто буде президентом від них. Якщо це буде Трамп, то, звісно, проблеми будуть одразу і дуже великі. Він буде для нас проблемним, кризовим. Якщо це буде не Трамп, то теж буде цікаво… Проте найбільш ймовірним кандидатом в такому разі є Нікі Хейлі (колишній представник США в ООН, - УНІАН)", - зазначає Олександр Краєв.

Наразі Нікі Хейлі – на другому місці у внутрішньопартійних праймеріз. За неї – основні спонсори Республіканської партії. І вона – абсолютно проукраїнський кандидат.

"Це найкращий варіант для України поза Байденом, тому що Хейлі абсолютно проукраїнський кандидат. Вона каже, що Україні потрібно давати більше, Україна є союзником, Україна має отримувати зброю. Інші кандидати-республіканці швидше "чорні лебеді", однак розглядати їх наразі вже не варто. Тому ми "цілимося" по республіканцях: або Трамп, або Хейлі, якщо його не посадять", - розповідає експерт.

Втім, навіть якщо на виборах у США переможе Трамп, то посипати голову попелом не варто. Адже є певні сподівання, що загальний вектор зовнішньої політики США він скерує у відносно правильну для України сторону. Наприклад, переконати його не закривати всю підтримку Україні може оборонно-промисловий комплекс США (проте вона все одно не буде системна і буде скорочуватись).

"Їм потрібні ці гроші, їм потрібні ці проєкти, і тому Трамп так чи інакше буде плисти за течією в цьому аспекті", - вважає експерт-міжнародник.

Варто розуміти, що ми на більшу частину американських проблем впливу не маємо, адже це – внутрішньоамериканські теми. Тож основне, що мусить робити Україна (незалежно, говоримо ми про Байдена, чи про будь-якого кандидата-республіканця) – цілитися на реформи, на власний розвиток, на посилення власного потенціалу.

Президент-республіканець - не вирок

Колишній посол України в США Володимир Єльченко, своєю чергою, зазначає, що в разі переобрання Байдена США продовжать підтримувати Україну. Ба більше, американський лідер не буде настільки обережним, як зараз. Мовляв, спрацює психологічний ефект: "Тобто людина, яка заходить на другий термін, вже не пов’язана якимись "гальмами". Тому Байден не буде настільки обережним, як він змушений бути зараз, аби переобратися на другий термін".

Проте Єльченко радить не драматизувати ситуацію і щодо можливого обрання президентом США Дональда Трампа.

"З власного досвіду, побоюватися обрання президентом республіканця я б не став. По-перше, не факт, що це буде саме Трамп. По-друге, вже всі забули, але саме коли Трамп був президентом, Україні почала надаватися реальна військова допомога (на відміну від попередньої адміністрації). По-третє, можливим кандидатом від республіканців є Нікі Хейлі, яка свого часу пішла з адміністрації Трампа-президента, через те, що не поділяла усі його погляди", - зазначив дипломат.

Він нагадав: попри те, що Хейлі поки що не має такої підтримки як Трамп, проте з 1-3%, які були ще півроку тому, вона вже вийшла на позначку майже 20%.

"Хоча Хейлі все ще значно відстає від Трампа, у якого понад 40% підтримки, треба мати на увазі, що виборча кампанія ще фактично не розпочалася. Я думаю, ми побачимо, що вона збільшить свій результат. Це зірка, яка сходить, і я б не став скидати її з рахунків. Врешті, в разі інших комбінацій вона може стати і віце-президентом", - впевнений він.

За словами Єльченка, зовсім не факт і те, що допомога Україні буде зменшена навіть в разі обрання Трампа. Адже Трамп – це не вся Республіканська партія.

"Традиційно, якщо говорити про ставлення до Росії та підтримку України, то як раз представники Республіканської партії були набагато більш прихильними до України і набагато більше антиросійськими, ніж демократи. Це тягнеться ще з радянських часів, коли президентом США був Рональд Рейган. Пам’ятаємо, яку роль він відіграв у розвалі колишнього Радянського союзу… Вся ця політично-історична суміш створює для нас непогані перспективи", - нагадує Володимир Єльченко.

Дипломат звертає увагу, що після виборів президента США триватиме довгий перехідний період – коли команда колишнього очільника держави передає справи команді новообраного. Тож у цей час зовнішня політика США стає на паузу.

"Коли я працював у Вашингтоні і президентом був обраний Байден, передача справ тягнулася фактично півроку. Дуже довго тривали усілякі призначення. І в цей період зовнішня політика США, так би мовити, завмирає. Адже в першу чергу вирішуються питання внутрішньої політики. Наприклад, одним з питань буде те, про що ми зараз чуємо - стіна з Мексикою на південному кордоні США. І багато інших, суто внутрішніх, питань: реформа сфери охорони здоров’я (вони ніяк не можуть подолати наслідки COVID-19), усілякі соціальні питання. Зовнішньополітичні питання в цей час будуть відкинуті на другий план. Це єдиний негатив, який я бачу в разі, якщо президентом буде обрано не Байдена, а представника республіканців. В усьому іншому я залишаюся оптимістом", - зауважив Володимир Єльченко.

На його переконання, для України, з точки зору стабільності, варіант відсутності переходу влади в США був би простішим: "Але не нам це вирішувати. Це вирішить американський народ".

До речі, апелювати саме до американських виборців та переконувати їх у необхідності продовжувати підтримувати нашу державу радить Україні американський політтехнолог Джейсон Джей Смарт. Він наголошує, для України принципово неважливо, хто очолить американську адміністрацію.

"Якщо виграють демократи (Джо Байден, чи хтось інший), мало що зміниться. Якщо виграє республіканець (думаю, що це буде Дональд Трамп), Україні буде гірше, але кардинально ситуація теж не зміниться. Більшість американців все ще підтримують Україну, але ситуація змінюється. Рівень підтримки України в США знижується", - зазначає він і додає, що це може призвести до можливого скорочення підтримки.

При цьому, за його словами, частина американців не підтримує Україну не тому, що вони злі чи виступають за Росію, а просто не розуміють, що відбувається: "Американці не підтримують Україну, бо не розуміють, що відбувається. Їм потрібно це пояснити… Україна має починати займатися лобізмом".

На його переконання, це не означає робити рекламу Україні в США у Вашингтоні, в Капітолії. Але важливо пояснювати, чому допомога Україні – в інтересах США.