Зараз у військових адміністрацій з'явилися повноваження рятувати дітей навіть проти волі батьків.

Із міста Часів Яр, розташованого в декількох кілометрах на захід від Бахмута, евакуювали всіх дітей. Про це заявив голова військової адміністрації міста Сергій Чаус.

"Немає дітей в Часів Ярі, останні діти були вивезені позавчора. Спільними зусиллями військової адміністрації, поліції, "Білі янголи", ми зробили цю роботу. Складно, боляче, але зробили", – сказав Чаус.

Зазначимо, що на початок 2022 року в місті Часів Яр проживало понад 12 тисяч осіб.

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Евакуація дітей з прифронтових міст

У зоні наступу російських військ залишається певна кількість цивільного населення, яке відмовляється евакуюватися, попри повну відсутність елементарних умов для життя, постійні обстріли і наближення рашистів. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай назвав таких людей "ждунами". Це ті, хто дуже хочуть приходу російських окупантів і тому не покидають зону боїв.

Головною проблемою в цьому контексті було те, що деякі "ждуни" залишалися в зоні активних боїв разом зі своїми дітьми. На початку березня Кабмін ухвалив рішення про примусову евакуацію дітей з найнебезпечніших зон навіть проти волі батьків.

Деякі міста були евакуйовані ще до появи нового наказу про евакуацію дітей. Приміром, з Вугледара останніх дітей вивезли у першій половині лютого. А з Мар'їнки все населення виїхало ще наприкінці осені.

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