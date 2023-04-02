Зараз у Слов’янській громаді залишаються 23 родини, де виховують 34 дитини з числа дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування.

Зі Словʼянська, який нещодавно обстріляли російські окупанти, примусово евакуюють дітей, а опікунів, які відмовляються виїхати з Донеччини, позбавлятимуть обов’язків. Це пов’язано із небезпекою та наближенням фронту.

Керівниця служби у справах дітей Слов’янської міської військової адміністрації Олена Соколова пояснила в коментарі "Суспільному", що більшість опікунських родин, дитячих будинків сімейного типу вже покинули місто. Проте зараз у Слов’янській громаді залишаються 23 родини, де виховують 34 дитини з числа дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування.

"В Донецькій області обов’язкова евакуація затверджена постановою Кабінету Міністрів від 2 серпня 2022 року. Опікуни зобов’язані евакуюватись із дітьми за межі Донецької області до більш безпечних регіонів України. Забезпечити безпеку дитині – це обов’язок опікунів і органів опіки. Ми постійно звертаємось до родин, пояснюємо, що евакуація у нас безкоштовна, ми надаємо допомогу. В грудні проводили засідання комісії і звертались до родин, давали їм місяць-два, потім нагадували постійно. 27 березня під час обстрілу Слов’янська був поранений неповнолітній. Тому ми знову вживаємо заходи і у більш суворій формі", – наголосила Соколова.

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За її словами, наразі влада діє виключно згідно із повноваженнями.

"Але не хочемо вдаватися до таких заходів, адже більшість дітей живуть із рідними, наприклад, бабусею та дідусем, або в родини тітки та дядька. Саме тому, ми знову намагаємось переконати ці родини виїхати туди, де діти будуть у більшій безпеці", – додала вона.

Евакуація дітей з прифронтових міст

На початку березня 2023 року Кабінет міністів України затвердив механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій. Тоді під це визначення підпадав лише Бахмут.

Із міста Часів Яр, яке знаходиться неподалік Бахмута, станом на 19 березня евакуювали всіх дітей. Це було зроблено спільними зусиллями адміністрації, поліції, та "Білих янголів".

Крім того, 31 березня стало відомо про евакуацію двох дітей зі знищеного окупантами Сіверська Донецької області. Востаннє малеча гуляла на вулиці взимку – біля підвалу.

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