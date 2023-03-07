Наразі під відповідні критерії застосування примусової евакуації дітей із зон бойових дій підпадає тільки Бахмут.

Кабінет міністрів України схвалив механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій. Рішення було ініційоване та розроблене Координаційним штабом з питань проведення обов'язкової евакуації населення.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Зазначається, що питання захисту життя дітей та їх негайної евакуації з особливо небезпечних територій взяла під особистий контроль віце-прем'єр-міністр Ірина Верещук.

Зазначається, що підставою для проведення обов’язкової евакуації відтепер є рішення обласних військових адміністрацій, погоджене з органами військового командування та Координаційним штабом з питань проведення обов’язкової евакуації населення.

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Водночас обов'язкова евакуація у примусовий спосіб дітей здійснюватиметься за супроводом одного з батьків, особи, яка їх замінює, або іншого законного представника.

Також сказано, що діти, які опинилися у зоні проведення бойових дій, не можуть самі про себе подбати. Тому вся відповідальність за них - на дорослих. Відмова батьків чи опікунів евакуювати дитину не допускається.

"Обов'язок держави - оберігати життя і здоров’я дитини. Ухвалене сьогодні рішення має спонукати батьків більш зважено підходити до питання евакуації їхніх дітей. Якщо дорослі не спроможні подбати про безпеку дитини, то це має зробити держава", - заявила Верещук.

Наразі під відповідні критерії застосування примусової евакуації дітей із зон бойових дій підпадає тільки Бахмут.

Евакуація дітей - що відомо

Як повідомляв УНІАН, із Вугледару в Донецькій області в середині лютого було евакуйовано останнього неповнолітнього з родиною. У місті на той час ще залишається понад 300 дорослих.

1 березня голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що на території громад із активними бойовими діями перебуває щонайменше чотири тисячі дітей. Він закликав задуматися українців про відповідальність, яку беруть на себе батьки й опікуни, відмовляючись залишати гарячі точки.

Кириленко нагадав, що на Донеччині російські окупанти за рік вже вбили 143 дитини, без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі. Зокрема, 12 січня в Авдіївці Донецької області від серцевого нападу під час чергового обстрілу померла 6-річна дівчинка. Родина дівчинки, її бабуся та дідусь, евакуюватися відмовлялися, хоча їм пропонували виїхати та врятувати дитину.

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