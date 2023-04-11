2 квітня чоловік дав свій останній бій.

У боях за Бахмут загинув командир мінометного розрахунку Андрій Воробкало з позивним "Грек".

Як повідомив журналіст Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі, 26-річний чоловік до початку повномасштабної війни жив і працював у Греції. Він навчав дітей східним бойовим мистецтвам, а свого молодшого брата Дарія - рідній українській мові.

Після 24 лютого Андрій повернувся до України, щоб захищати її від російських окупантів. Він казав, що інакше не зміг би дивитися українцям в очі. Тут він зустрів кохання - Ірину. Дівчина допомагала збирати необхідну допомогу для нього та його побратимів.

Відео дня

Бій у Бахмуті 2 квітня став для нього останнім. Сотні людей попрощалися з ним у Хуторах на Черкащині.

Загибель українських захисників

Раніше стало відомо, що відомий діджей з Херсона Андрій Мехряков загинув в районі Бахмута, прикриваючи своїх побратимів.

7 квітня на війні загинув історик, коваль та реконструктор Ігор Ригель, який пішов захищати Україну на початку повномасштабної війни.

У Луганській області загинув український художник та музикант Антон Дербілов.

А на Краматорському напрямку загинув 40-річний музикант, режисер і диригент Київської опери Костянтин Старовицький.

Вас також можуть зацікавити новини: