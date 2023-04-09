Чоловік пішов захищати Україну добровольцем.

7 квітня 2023 року на війні з російськими окупантами загинув історик, коваль та реконструктор Ігор Ригель. Він пішов боронити Україну від загарбників на початку російського повномасштабного вторгнення.

Про смерть воїна повідомила Зимноводівська міська рада. Зазначається, що Ігор Ригель пішов на війну добровольцем.

"Зимноводівська громада втратила ще одного гідного сина – патріота, мужнього захисника України, жителя с. Холодновідка Ригеля Ігоря Богдановича, 14.12.1985 р.н. Ігор Ригель добровольцем пішов на фронт. Він мужньо боровся за свою країну. Після отриманих поранень у російсько-українській війні 7 квітня життя воїна обірвалося. У цей важкий час низько схиляємо голови перед світлою пам’яттю захисника, який поліг за мирне небо над Україною", – йдеться у повідомленні.

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Загибель бійця емоційно прокоментувала його подруга – Антоніна Белінська.

"Хочеться кричати, що ти мені обіцяв.. але не знаю як прийняти це і відпустити.. не знаю.. ми всі сподівалися і молилися до останнього.. Ти був мені дуже близьким другом, ми навіть жартували, що знайомі не одне життя, тому можемо вважати себе родичами.. я знала про тебе все, а ти про мене.. Ти жив на високих оборотах, на повні груди, ти надихав мене, читав мені лекції з історії і мистецтв, відкрив для мене багато художників і навчив правильно дивитися на них, навчив правильно малювати в перспективі.. вмів підтримати і підбадьорити цими своіми дурацькими жартами, яких я досі не розумію, але це заставляло мене посміхатися...", – написала вона у Facebook.

Вона також додала, що роботи Ігоря Ригеля українці могли бачити у низці популярних фільмів: "Захар Беркут", "Сторожова застава", "Козаки" та ін.

Загибель українських військових

5 квітня на Донеччині в бою за Україну загинув воїн 67 омбр ДУК 1-го окремого механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі" Іван Ротар. У нього залишилися дві доньки.

У боях за Луганщину віддав своє життя український художник та музикант Антон Дербілов. Харків'янин загинув у боях за Кремінну, йому було усього 43 роки. Без батька залишилися три доньки.

Своє життя на фронті під Бахмутом віддав білоруський доброволець Данило Ляшук із позивним "Моджахед". Він став на захист України у 2014 році, а в 2015 році був поранений. Після повномасштабного вторгнення в Україну він пішов на фронт, влітку 2022 року знову був поранений, але знову повернувся на передову.

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