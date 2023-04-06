Костянтин Старовицький спочатку допомагав облаштовувати бомбосховища у столиці, а потім пішов на війну.

Під час ворожого обстрілу на Краматорському напрямку 5 квітня загинув 40-річний музикант, режисер і диригент Київської опери Костянтин Старовицький.

"Ще одна непоправна втрата для української культури, для нашого театру, зокрема. Загинув, захищаючи країну, Костянтин Старовицький, наш колега, який у Київській опері був артистом оркестру, а згодом — диригентом-постановником опери Г. Доніцетті "Ріта" і одним із постановників та авторів перекладу українською опери Дж. Россіні "Шлюбний вексель", — повідомили у Київській опері.

Знайомі диригента в коментарях розповіли, що до початку повномасштабної війни Старовицький допомагав облаштовувати бомбосховища у Києві, а потім пішов на фронт.

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"Талановитий, щирий! Ми зустрілись востаннє напередодні війни. Здається, це було 22 лютого… Всі бомбосховища тоді звільняли від зайвих речей, готуючи до роботи. У нас і досі зберігається реквізит тієї самої "Ріти", який він тоді нам завіз… Реквізит зберегли…", — написала Інна Гончарова.

Інша жінка зазначила, що поки з боку РФ гинуть бойовики та вбивці, Україна втрачає талановитих людей.

"З нашого боку як не диригент, то співак, як не актор, то спортсмен, айтішник, інженер, викладач, фермер, тракторист… А з того боку вагнерівці, що засуджені довічно за вбивства дітей або рідної матері. Ще одна непоправна втрата для української культури, для нашого театру, зокрема", — написала Ірина Діденко.

Смерть артистів на фронті

У вересні 2022 року у бою за Україну загинув соліст Національної опери України, заслужений артист Олександр Шаповал.

У листопаді у боях за Україну загинув 26-річний артист балету Київського національного академічного театру оперети Вадим Хлуп'янець.

26 лютого 2023 року під обстріл російських окупантів потрапив соліст балету Національної опери України Артем Дацишин. Внаслідок важкого поранення він потрапив до лікарні. У четвер, 17 березня, стало відомо про його смерть.

Крім того, у боях за Україну загинуло ще багато відомих та талановитих українців.

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