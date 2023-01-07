У місті Буча Київської області один з "Пунктів незламності" облаштували в юрті. Про це повідомляє прес-служба Бучанської міськради.
Нехарактерну для України, але поширену в Центральній Азії конструкцію переносного будинку використали з ініціативи посольства Казахстану і нардепа Сергія Нагорняка, який очолює депутатську групу зі зв'язків з Казахстаном.
При відкритті незвичайного "Пункту незламності" влаштували невелике свято – пригощали пловом і розважали городян живою музикою.
Пункти незламності в Україні
З жовтня Росія розпочала кампанію систематичних ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України. Одним із заходів у відповідь української влади стала організація декількох тисяч "Пунктів незламності" по всій країні.
У таких пунктах українці можуть зігрітися, зарядити гаджети, скористатися Інтернетом і навіть поїсти під час блекаутів, спричинених обстрілами.
Паралельно в Україні створюються умови для функціонування критичної інфраструктури в умовах перебоїв з електропостачанням. Наприклад, вжито заходів для безперебійної роботи банківської мережі.