У березні ресторан у Бучі був пошкоджений внаслідок російських обстрілів.

McDonald’s 24 грудня відновив роботу свого ресторану у Бучі, яка сильно постраждала в перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Ресторан працюватиме з 09:00 до 21:00. При цьому в ресторані встановлено генератор, що дасть змогу закладу працювати більш стабільно за умов обмеження електроенергії. У цьому закладі діють такі ж розширені правила безпеки, як і в інших ресторанах. Під час повітряної тривоги заклад закриватиметься, аби працівники і відвідувачі могли перейти у найближче укриття", – зазначає пресслужба McDonald’s.

Заклад працює за адресою м. Буча, вул. Нове Шосе, 10 б.

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Зазначимо, що у березні ресторан у Бучі був пошкоджений внаслідок російських обстрілів. Заклад був зовсім новим і відкрився лише 23 грудня 2020 року.

Повернення McDonald's в Україну - що відомо

Як повідомляв УНІАН, ресторани McDonald’s припинили працювати в Україні з початку повномасштабної війни Росії проти України.

20 вересня McDonald’s відновив роботу трьох ресторанів у Києві на доставку, зокрема, на лівому березі: на проспекті Бажана, 3б; на вул. Гришка, 7, та на проспекті Гагаріна, 2а.

З 27 вересня McDonald’s запустив доставку ще з сімох ресторанів у Києві, в тому числі й на правому березі столиці.

18 жовтня McDonald's відкрив для відвідування чотири заклади у Львові та неподалік від міста.

Загалом в Україні відновили роботу 64 ресторани McDonald’s.