McDonald’s 24 грудня відновив роботу свого ресторану у Бучі, яка сильно постраждала в перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
"Ресторан працюватиме з 09:00 до 21:00. При цьому в ресторані встановлено генератор, що дасть змогу закладу працювати більш стабільно за умов обмеження електроенергії. У цьому закладі діють такі ж розширені правила безпеки, як і в інших ресторанах. Під час повітряної тривоги заклад закриватиметься, аби працівники і відвідувачі могли перейти у найближче укриття", – зазначає пресслужба McDonald’s.
Заклад працює за адресою м. Буча, вул. Нове Шосе, 10 б.
Зазначимо, що у березні ресторан у Бучі був пошкоджений внаслідок російських обстрілів. Заклад був зовсім новим і відкрився лише 23 грудня 2020 року.
Повернення McDonald's в Україну - що відомо
Як повідомляв УНІАН, ресторани McDonald’s припинили працювати в Україні з початку повномасштабної війни Росії проти України.
20 вересня McDonald’s відновив роботу трьох ресторанів у Києві на доставку, зокрема, на лівому березі: на проспекті Бажана, 3б; на вул. Гришка, 7, та на проспекті Гагаріна, 2а.
З 27 вересня McDonald’s запустив доставку ще з сімох ресторанів у Києві, в тому числі й на правому березі столиці.
18 жовтня McDonald's відкрив для відвідування чотири заклади у Львові та неподалік від міста.
Загалом в Україні відновили роботу 64 ресторани McDonald’s.