Відділення загальної мережі забезпечені альтернативними джерелами енергії та резервними каналами зв'язку, мають посилену інкасацію готівки та додатковий персонал.

За ініціативи Національного банку всі системно важливі банки в Україні об’єдналися для створення спільної банківської мережі – POWER BANKING, відділення якої будуть працювати та надавати клієнтам банківські послуги навіть у критичній ситуації під час блекауту.

Як повідомила прес-служба НБУ, POWER BANKING - це спільна мережа відділень банків по всій Україні, які будуть працювати та надавати клієнтам банківські послуги навіть у критичній ситуації під час блекауту. Відділення спільної мережі забезпечені альтернативними джерелами енергії та резервними каналами зв’язку, мають посилену інкасацію готівки та додатковий персонал.

"Національний банк разом з усіма системно важливими банками України понад місяць працювали над розробленням рішення, яке стане спільною відповіддю викликам, що принесли масовані ракетні обстріли. Банки повинні бути частиною проекту української влади із забезпечення незламності та безперервності функціонування критично важливих сервісів в умовах енергетичного терору, а саме безперервності надання банківських послуг", - йдеться у повідомленні.

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На сьогодні мережа POWER BANKING об’єднує всі 14 системно важливих банків, відділення яких стали основою цієї мережі, та залучає інших учасників банківського ринку. Наразі вже понад 1 тис. відділень в усіх регіонах країни додатково оснащені для роботи під час блекауту (близько 80% із них – це відділення системно важливих банків).

За інформацією регулятора, в умовах блекауту у відділеннях мережі POWER BANKING для всіх клієнтів буде доступний певний перелік нагальних банківських послуг, а саме отримання готівки (в банкоматах чи в касі); платежі, переказ коштів (у касі чи в терміналах самообслуговування); обмін валют (у разі наявності готівкової валюти в касі); консультації менеджерів з фінансових питань.

"Крім того, у відділеннях мережі POWER BANKING запроваджено банкоматний національний роумінг. Його мета – надати українцям можливість у банкоматі будь-якого банку мережі зняти збільшену суму готівки, достатню для задоволення поточних потреб та формування певного запасу", - наголосили у Нацбанку.

Мапа відділень мережі POWER BANKING регулярно оновлюється на окремій веб-сторінці Національного банку.

Чи працюватимуть банки під час блекаута:

Засновник найпопулярнішого мобільного банку в Україні Олег Гороховський запевнив, що команда готова до тривалих відключень світла і картами можна буде розрахуватися в магазинах, які працюють на генераторах. Українців запевнили, що мобільний додаток і всі основні сервіси оплати будуть доступні.

У "ПриватБанку" повідомили, що частина відділень працюватимуть під час блекауту – їх всього 100. Решта ж відділень банку будуть відкриватися в залежності від наявності електрики.

Атаки на енергосистему України:

З 10 жовтня по сьогоднішній день росіяни здійснили вже дев'ять масованих ракетних атак і кілька хвиль масових запусків дронів по енергетичній інфраструктурі України.

Перша серйозна ракетна атака на критичну інфраструктуру України була 10 жовтня 2022 року. По всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

23 листопада Міненергетики заявило про те, що енергосистема України перейшла в режим повного блекаута.

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