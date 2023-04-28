Мінцифри веде консультації з американською компанією OpenAI і планує впроваджувати технології штучного інтелекту у державні сервіси.

У застосунку "Дія" може з’явитися віртуальний помічник, розроблений на основі штучного інтелекту.

Про це віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій України — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив на конференції "Надлюди" від Forbes.

Федоров повідомив, що у Мінцифри працюють над розробкою віртуального помічника "Надія", який може зʼявитися в "Дії". При цьому він додав, що це робоча назва помічника.

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"Це віртуальний помічник такого нового покоління. Ми спілкуємося з компанією OpenAI (розробник популярного чату ChatGPT – УНІАН), щоб максимально автоматизувати і зробити зрозумілою мовою відповідь на будь-яке ваше питання.

Наприклад, ви говорите: "Надія, знайди ЦНАП поруч зі мною, який знаходиться в такому-то районі, в такому-то місті, і скажи, які послуги можна отримати". І тобі людською мовою максимально персоналізовано дається відповідь, де можна знайти цей ЦНАП, і так далі", - сказав Федоров.

Він додав, що йдеться не лише про те, що можна отримати на порталі або в застосунку "Дія", а взагалі про будь-яку відповідь на питання, що стосується державних сервісів.

"Я поки не можу розповісти всю архітектуру, але, звичайно, ми не будемо використовувати персональні дані. Ми дизайнимо систему таким чином, щоб все було максимально безпечно, тому що це головний виклик. З точки зору технології це буде максимально умовна локалізація", - зазначив Федоров.

За його словами, завдяки впровадженню штучного інтелекту в державні сервіси можна здійснити велику оптимізацію використання людських ресурсів.

"Перенаправити на інші напрямки людей, які працюють в контакт-центрі. Розвивати їх, а це делегувати штучному інтелекту. По-друге, це дуже якісна інформація для громадян, яку вони зможуть отримати швидко, без якоїсь людської помилки", - додав віце-прем’єр.

Також у Мінцифри розробляють проект "Голос громадян"

Завдяки цьому проекту можна буде в режимі реального часу сканувати все, що відбувається в соціальних мережах.

"Всі проблемні питання, які відбуваються на форумах, Facebook, Instagram, Telegram. Про що люди говорять, які в них проблеми, де погані послуги, на що вони жаліються. Паралельно аналізувати всі звернення громадян в контакт-центри і виводити проблематику дашбордами з ключовими темами чиновникам і міністрам", - розповів Федоров.

За його словами, дуже часто політики відірвані від реальності, тим паче, що зараз активні бойові дії, багато зруйнованого майна, багато проблем у людей, потрібно в режимі реального часу розуміти, що відбувається.

"Що мені подобається найбільше, що можна буде через "Надію" записати голосове сповіщення про те, що мене бісить, що потрібно змінити. Ми хочемо збирати зворотний звʼязок в режимі реального часу і розпізнавати не просто текст, а мову", - повідомив Федоров.

В Україні триває цифровізація найпопулярніших держаних послуг

З 24 квітня у "Дії" можна отримати довідку про несудимість, з 25 квітня стала доступною послуга зі скасування шерінга авто.

Найближчим часом у додатку "Дія" з’являться послуги розмитнення авто та відновлення водійських прав.

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