Витяг про несудимість щорічно отримувало близько 1 мільйона людей.

В Україні триває цифровізація найпопулярніших держпослуг. Відтепер витяг про несудимість можна отримати за кілька кліків онлайн за допомогою застосунку "Дія".

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Він зазначив, що витяг про несудимість щорічно отримує близько 1 мільйона людей.

При цьому він зазначив, що витяг про несудимість потрібен у багатьох ситуаціях - від прийняття на роботу до участі в тендері або обліку у військкоматі.

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"Повністю автоматизували послугу. Більше не треба вводити дані вручну. Інформація автоматично підтягуватиметься, якщо ваші дані є в реєстрах. Через 5 хвилин після отримання витягу вам надійде пуш-сповіщення", - повідомив віце-прем'єр-міністр.

При цьому він зазначив, що потрібно оновити "Дію" до останньої версії, і тільки після цього зможете швидко отримати документ.

Цифрові послуги в "Дії" - новини

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня керівник із розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації Мстислав Банік розповів, що "Дією" користується 19 мільйонів людей, з них ті, кому 55 років і більше становлять 25% всіх користувачів. Він зазначив, що вікової проблеми в користуванні "Дією" немає.

На початку року на порталі "Дія" додали один із найпопулярніших документів для підприємців - витяг з Єдиного державного реєстру (ЄДР). А з березня в додатку "Дія" можна отримати електронні судові рішення. Михайло Федоров наголосив, що документ має таку ж юридичну силу, як і паперовий аналог.

У квітні в "Дії" з'явилася нова гра - зі знищенням техніки окупантів за допомогою дрона. Її додали, щоб додатково мотивувати користувачів жертвувати кошти на "Армію дронів". Це друга за рахунком гра. Перша давала можливість знищувати окупантів за допомогою Bayraktar. А в новій розвазі необхідно управляти квадрокоптером і скидати снаряди на ворожу техніку.

У майбутньому в застосунку "Дія", відповідно до постанови Кабміну, має з'явитися електронний військовий квиток, але надсилати повістки через цей сервіс не планується.

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