Українці пошерили автомобіль в " дії " понад 132 тисячі разів.

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив про нову послугу в "Дії" - скасування шерінга авто.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"Українці пошерили авто в "Дії" понад 132 тисячі разів. Сьогодні запускаємо новий сервіс - скасування шеринга авто", - повідомив чиновник.

Відео дня

Федоров пояснив, що якщо людина раніше поділилася техпаспортом в "Дії", то тепер так само може скасувати шерінг.

"Без черг, паперів і довгих очікувань. Послуга доступна як для власника авто, так і для відповідного користувача", - написав він.

Міністр також додав, що спільно з командою Міністерства внутрішніх справ вони працюють і над іншими послугами для водіїв.

В Telegram-каналі "Дія" зазначається: "вже рік ви шерите авто в "Дії" за кілька кліків. Тепер ми розширюємо сервіс і запускаємо скасування відповідного користувача в додатку".

Сервіс доступний як для власника автомобіля, так і для відповідного користувача.

Для власників авто потрібно відкрити "Дію", обрати "Послуги - Шерінг авто" і натиснути "Скасувати шерінг".

Для відповідних користувачів потрібно в "Дії "перейти в Меню свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, обрати "Відмовитися від користування авто - почати" і пошерити сформований екран із запитом власнику для підтвердження.

"Ми передамо запит на перевірку в сервісний центр МВС, Ви отримаєте повідомлення з результатом - і техпаспорт зникне з "Дії" належного користувача", - йдеться в повідомленні.

Що таке шерінг

Шерінг авто – це можливість поділитися техпаспортом свого автомобіля з іншою людиною, формально - користувачем.

Шерінг через "Дію"

Послуга шеринга авто онлайн була тимчасово припинена через війну.

17 серпня 2022 року керівник розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Банік заявив про те, що українці знову отримають доступ до шерінгу авто в додатку "Дія".

23 серпня 2022 року в додатку "Дія" запустили реєстрацію на бета-тест, за якою знову можна було поділитися техпаспортом на авто.

31 серпня функція шеринга авто стала доступною всім користувачам.

23 березня 2023 року Федоров повідомив, що в "Дії" можна буде не тільки поділитися техпаспортом, а й скасувати шерінг авто онлайн.

Вас також можуть зацікавити новини: