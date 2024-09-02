Перший місяць програма працюватиме у форматі бета-тестування.

В державному застосунку "Дія" розпочався бета-тест програми національного кешбеку, за яким при купівлі товарів вітчизняного виробника українці зможуть отримати 10% компенсації, повідомляє прес-служба "Дії".

"Оновіть "Дію", доєднуйтеся через застосунок до Національного кешбеку та отримуйте до 3 тисяч гривень щомісяця", - написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Зазначається, що перший місяць сервіс працюватиме у форматі бета-тестування, перевірятимуть його функціонал.

На що можна буде витратити кешбек:

медичні послуги, спорт, кіно, заклади харчування;

комуналка, транспорт, мобільний зв’язок;

донати на Сили оборони України, військові облігації та благодійність;

багато інших послуг, товарів українського виробництва.

Для участі в програмі потрібно оновити застосунок "Дія" та вибрати відповідну опцію, вказавши картку, на яку буде нараховуватися компенсація.

Національний кешбек - головні новини

20 серпня Кабінет міністрів підтримав запуск національного кешбеку, за яким українці зможуть отримувати до 3 тисяч гривень компенсації щомісяця за купівлю товарів українського виробництва.

22 серпня народний депутат Ярослав Железняк заявив, що запровадження урядом національного кешбеку немає ніякого відношення до пожвавлення економіки і її не підтримують підприємці. За його словами, це призведе до того, що "з нашої кишені і трохи з кишені міжнародників роздадуть на вітер 3 мільярди".

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