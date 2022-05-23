Найбільш масованим обстрілам в Харкові піддавалися Північна Салтівка, П'ятихатки, селище Жуковського, Рогань і Горизонт.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну харківські рятувальники розібрали завали на 98 об'єктах, зруйнованих в результаті ворожих обстрілів. З-під завалів дістали понад 150 тіл загиблих.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів заступник начальника ГУ ДСНС у Харківській області Анатолій Торяник.

"У Харкові нашими підрозділами розібрано повністю 98 локацій, на яких є завали. На жаль, з-під завалів вилучено понад 150 тіл загиблих. Під час оперативно-рятувальних робіт нашими підрозділами було врятовано понад 250 осіб", - сказав він.

Торяник розповів, що найбільш масованим обстрілам у Харкові піддавалися Північна Салтівка, П'ятихатки, селище Жуковського, Рогань і Горизонт.

Нагадаємо, в Північній Салтівці в Харкові практично всі багатоповерхівки знищені дотла, так само як будівлі в Бородянці.

Як повідомляв УНІАН, 20 травня в Харкові стартувало будівництво житла для тих, хто втратив його через війну. За даними мера міста, в результаті війни близько 30% всього житлового фонду знищено. Також він зазначив, що при будівництві нових мікрорайонів обов'язково врахують досвід, отриманий під час війни.

Станом на 21 квітня в Харкові зруйновано 1 тисяча 929 житлових будинків.

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