Закон забороняє використання таких символів громадськими об’єднаннями.

Верховна Рада ухвалила закон про заборону символіки "Z" та "V" з пропозиціями президента України Володимира Зеленського.

Як повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат ("Голос") Ярослав Железняк, "за" проголосували 313 нардепів.

Своєю чергою голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк зауважила, що прийнятий законопроект №7214 включає пропозиції президента.

У законопроекті розширюється коло випадків, не заборонених для використання вказаної символіки, у разі використання її з легітимною метою та без ознак пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму.

Йдеться про експозиції музеїв, тематичні виставки, бібліотечні фонди; наукову діяльність, в тому числі під час наукових досліджень та поширення їх результатів у не заборонений законодавством України спосіб; реконструкцію (зокрема історичну) історичних подій; посібники, підручники та інші матеріали наукового, освітнього і навчального характеру, які використовуються у навчальному, навчально-виховному та освітньому процесах.

Крім того, згідно із пропозиціями президента, запроваджується заборона на утворення і діяльність громадських об’єднань, мета або дії яких спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни.

Також запроваджується заборона використання символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну у символіці громадських об'єднань.

Як повідомляв УНІАН, 14 квітня Верховна Рада ухвалила закон "Про заборону пропаганди російського неонацистського тоталітарного режиму, акту агресії проти України з боку РФ як держави-терориста, символіки, яка використовується збройними та іншими воєнними формуваннями РФ у війні проти України" (№7214). Законом заборонено пропаганду російського нацистського тоталітарного режиму, використання символіки військового вторгнення Росії "Z" та "V", а РФ визнається державою-терористом.

13 травня президент Володимир Зеленський наклав технічне вето на цей закон.