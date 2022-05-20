При будівництві нових мікрорайонів влада обіцяє врахувати "досвід, здобутий під час війни".

У п'ятницю, 20 травня, в Харкові стартувало будівництво житла для тих, хто втратив його через війну.

Про це повідомляється на сторінці Харківської міської ради у Facebook.

За словами міського голови Ігоря Терехова, внаслідок війни близько 30% житлового фонду знищено, чимало харків'ян втратили домівки.

"Зараз ми почали добудовувати ті будинки, які розпочали ще до війни. У місто повертаються будівельники та техніка, починається робота. І я впевнений, що ми швидко наберемо колосальну динаміку і відбудуємо дуже багато", - зазначив мер.

Також він наголосив, що при будівництві нових мікрорайонів обов'язково врахують досвід, здобутий під час війни.

"Поки ми маємо такого сусіда, з тим режимом, що є зараз, насамперед ми зобов'язані думати про заходи безпеки. Тому у всіх будинках, школах та дитячих садках обов'язково з'являться бомбосховища", - обіцяє міський голова.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові з 24 травня відновлюється робота метрополітену.

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