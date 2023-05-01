Бетонне укриття встановили в районі, де найбільша скупченість людей. Там видають безкоштовні гарячі обіди.

Найбільше в Херсоні бетонне укриття побудували в районі, де спостерігається найбільше скупчення людей і видають гарячі обіди.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко. Він нагадав, що російські окупанти майже щодня завдають масових ударів по місту, вбиваючи мирних жителів.

"Встановлене укриття має високий ступінь захисту, який дає змогу почуватися там у відносній безпеці. Довжина споруди складає 9 метрів, товщина стін - 30 см", - повідомив Мрочко.

Днями Товариство Червоного Хреста України повідомило, що в Херсоні за його підтримки встановлять 10 укриттів у місцях найбільшого скупчення людей.

Тоді зазначалося, що такі залізобетонні конструкції допоможуть уберегти людей від обстрілів з різних видів озброєння, зокрема реактивних систем залпового вогню, та вибухових хвиль. В такому укритті одночасно можуть перебувати 10-15 людей.

"Розміщуватимуться укриття поруч із ринками, автостанціями, зупинками громадського транспорту та місцями надання адміністративних послуг", - йшлося в повідомленні.

Війна в Україні - новини Херсона

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти минулої доби кілька разів обстрілювали Херсонську область. Внаслідок атак одна людина загинула, а дитина та двоє дорослих отримали поранення. Саме місто Херсон ворог обстріляв вісім разів. Окупанти поцілили в житлові квартали населених пунктів області та будівлю державної установи у середмісті Херсона.

Росіяни регулярно обстрілюють Херсон після його звільнення українськими військами. А останнім часом майже вдвічі почастішали російські обстріли правобережжя Херсонщини із застосуванням керованих авіаційних бомб КАБ-500.

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